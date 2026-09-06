ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.52
usd:
312.15
bux:
147747.91
2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Valaki leadja a szavazatát az urnába egy választáson.
Nyitókép: Unsplash

A magyar ősemberek nyomában a független politikusok

Infostart

Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselő-testület a feloszlás mellett döntött, Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni.

A Komárom-Esztergom vármegyei Vértesszőlősön június elején a teljes képviselő-testület lemondásra szólította fel Bogár István független polgármestert, mivel ez nem történt meg, megszavazták a feloszlatást. A polgármesteri székért a korábbi településvezető és még három jelölt indul: Németh Ferenc, Miletics Tamás és Budaházi Attila. A hatfős képviselő-testületbe pedig 25 jelölt szeretne bejutni. A Tatabánya szomszédságában fekvő településen közel háromezer választó adhatja le szavazatait.

Botrányszagú döntés

A lépést az előzte meg, hogy a testület lemondásra szólította fel Bogár István független polgármestert, aki azonban nem távozott posztjáról – írta júniusban a kemma.hu.

A képviselők az egyeztetés hiányát, a bizottságok feladat nélkül maradását, valamint a polgármesteri és testületi döntések végrehajtása körüli nézeteltéréseket jelölték meg a bizalomvesztés okaként. Szamos Boglárka alpolgármester tájékoztatása szerint

több képviselő a tiszteletdíjáról is lemondott.

Bogár István polgármester reakciójában közölte: tudomásul vette a döntést. Álláspontja szerint az együttműködésben akadások léptek fel, és nem egyezett a véleményük többek között egy egyházi ingatlan támogatásáról, egy sportlétesítmény helyszínéről, valamint egyes helyi rendeletekről.

Az mindenesetre érdekes volt, hogy szeptember 2-án volt egy helyi vita, amelyen a négy polgármesterjelölt közül hárman vettek részt. Egy helyi közösség a Facebookon számolt be erről.

További voksolások a mai napon

A Heves vármegyei Apcon a 2024-ben megválasztott testület májusban döntött a feloszlás mellett. A választásra jogosult mintegy kétezer helybéli három szavazókörben, négy független polgármesterjelöltre szavazhat: a korábbi településvezetőre, Juhász Istvánra, valamint Fekete Sándorra, Gulics Norbertre és Varga Istvánra. A hat képviselői helyért huszonhatan indulnak, közülük huszonöten függetlenek, egy jelölt a Mi Hazánk Mozgalom színeiben méreti meg magát.

A Győr-Moson-Szolnok vármegyei Mosonszolnokon május 28-án mondta ki feloszlását a képviselő-testület. A polgármesteri tisztséget négy független jelölt szeretné betölteni: a 2024-ben polgármesterré választott Bódi István, valamint Csillag Tibor, Horváthné Kocsis Angéla és Kocsis Péter. A hat képviselői helyért 13 független jelölt indul. Két szavazókörben mintegy 1500-an adhatják le voksukat.

A Veszprém vármegyei Mihályházán a testület május 13-án mondta ki a feloszlását. A polgármesteri posztért három független jelölt - Keszeg Attila Tibor, Hajduné Pálinkás Vivien és Ruzsás Zoltán - indul. A távozó Mészáros Géza független polgármester mintegy húsz éven át vezette a települést. A négy képviselő-testületi helyre hét független jelölt pályázik. A választáson csaknem 600 helybéli szavazhat.

A zalai Nagyrécsén májusban oszlatta fel magát a képviselő-testület, mert az országgyűlési választáson a Fidesz mellett kampányoló független polgármester, Várfalvi Tibor a felszólításuk ellenére sem mondott le tisztségéről. A közel ezer választópolgárt számláló falu polgármesteri címéért most három független jelölt - a települést 2024 óta vezető Várfalvi Tibor, valamint Kotnyek József és Szegedi-Vajda Mónika - méreti meg magát. A hat képviselői helyre 19 független jelölt pályázik, az eddigi képviselők mindegyike szerepel közöttük, de a települést 2024-ig irányító polgármester is.

A szintén zalai, alig húsz lakosú Pusztaapátiban személyes ellentétek miatt döntött májusban a feloszlatás mellett a polgármesterrel együtt mindössze háromfős képviselő-testület. Most mindössze egy polgármester-jelölt indul, a független Nagy Lajos, aki eddig képviselő volt. A két képviselői posztra hárman jelentkeztek, mindannyian független jelöltek, akik nem voltak tagjai az eddigi testületnek.

Még egy érdekes helyszín

A Pest vármegyei Budaörsön a 6. számú egyéni választókerületben tartanak képviselő-választást, mert a kerület 2024-ben megválasztott képviselője, Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) május 21-én elhunyt. Az időközi választáson hat jelölt indul, a választói névjegyzékben közel 2500-an szerepelnek.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A magyar ősemberek nyomában a független politikusok

időközi polgármester-választás

szavazás

vértesszőlős

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eljöhetett a radikális jobboldal napja Németországban

Eljöhetett a radikális jobboldal napja Németországban
Vasárnap tartományi parlamenti választást tartanak a mintegy 2,1 millió lakosú Szász-Anhaltban. Bár a voksolás alapesetben elsősorban a helyi és a német belpolitika követőit érdekelné, a nemzetközi figyelem most mégis erre a tartományra fókuszál. A választás tétje ugyanis túlmutat a regionális kereteken: nem az a kérdés, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) szerzi-e meg a legtöbb képviselői helyet, hanem az, hogy eléri-e az abszolút többséget, vagy a többi párt összefogásával megakadályozható-e az első AfD-s tartományi miniszterelnök megválasztása.
 

Üzent a német elnök az AfD várható győzelme előtt

VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez az iparág lehet régiónk nagy versenyképességi esélye

Ez az iparág lehet régiónk nagy versenyképességi esélye

Közép- és Kelet-Európa rendelkezik egy olyan erőforrással, amelyre Európa jövőbeli bioökonómiája épülhet: a biomasszával. A kérdés az, hogy a régió nyersanyag-exportőr marad-e, vagy képes lesz tudásra, innovációra és magas hozzáadott értékű feldolgozásra épülő gazdasági pályára állni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rangadók vasárnapja a pályákon: Fradi-Újpest és Arsenal-Chelsea is lesz ma

Rangadók vasárnapja a pályákon: Fradi-Újpest és Arsenal-Chelsea is lesz ma

Fradi-Újpest és Arsenal-Chelsea a nap focicsemegéi, de emellett is mutatjuk a teljes mai menetrendet.

BBC
Business Sport Travel Science
US envoys set for Ukraine talks after meeting Putin in Russia

US envoys set for Ukraine talks after meeting Putin in Russia

It will be the first trip by Steve Witkoff and Jared Kushner, Trump's top negotiators, to Kyiv.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 6. 07:15
Nem tetszett a rolleres kézmozdulata az autósnak, durván reagált – videó
2026. szeptember 6. 06:42
Babaarcú külföldi férfi tűnt el Budapesten, mindenki őt keresi
×
×