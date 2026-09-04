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Nyitókép: Getty Images/Emanuel M Schwermer

Nyílt levelet kapott Magyar Péter, nem is akárhonnan

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag-kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

A szövetség Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levelében arra figyelmeztet, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy

kormányzati beavatkozás nélkül 600-700, jellemzően vidéki, magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe, ami további vállalkozásokat is veszélybe sodorhat.

Hangsúlyozták: nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyag-ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket.

A nyílt levélben kezdeményezik az üzemanyag-kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a Mol nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát.

A közlemény szerint időszerű annak független és átlátható vizsgálata is, hogy a magyar állam és a Mol több évtizedes gazdasági, szabályozási és stratégiai kapcsolatrendszere miként befolyásolja a piac működését.

A szövetség megvizsgálná a stratégiai készleteken belül a kőolaj és a késztermékek, különösen a benzin és a dízel arányát, valamint azt, hogy egy súlyos finomítói vagy logisztikai havária esetén milyen gyorsan és milyen mennyiségben állna rendelkezésre felhasználható üzemanyag.

Az FBSZ ezért azonnali szakmai egyeztetést kezdeményez a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag-kiskereskedők képviselőinek részvételével. Olyan intézkedési tervre van szükség, amely biztosítja a kiszámítható ellátást, valamint az egyenlő piaci verseny feltételeit – írták.

A tét a magyar tulajdonú vidéki családi vállalkozások jövője, a valódi piaci verseny fennmaradása és Magyarország hosszú távú üzemanyag-ellátásbiztonsága

– áll a szövetség közleményében.

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mol

üzemanyag

független benzinkutak szövetsége

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