Visszakapcsolódott Magyarország az Erasmus-programba

„Az új kormány első 100 napjának eredménye, hogy visszaadja a magyar egyetemistáknak az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét” – írják.

Az Index összefoglalója szerint újra megnyílnak az uniós egyetemi források: a 2026/2027-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljeskörűen részt vehetnek az Erasmus+ programban, és a hazai egyetemek előtt is újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program.

Ennek előzménye, hogy a kormány törvényjavaslatot nyújtott be a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) rendszerének átalakítására. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szerint a tervezet célja az Erasmus- és a Horizont-programokhoz való hozzáférés helyreállítása, valamint a magyar egyetemek számára elérhető uniós források felszabadítása.