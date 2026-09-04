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Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszédet mond az M.I. a helyzet? - Magyarország a mesterséges intelligencia korában címû, a Republikon Intézet évadnyitó konferenciáján Budapesten, az A38 Hajón 2026. szeptember 4-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Mesterséges intelligencia: ez vár Magyarországra

Infostart / MTI

A kormány olyan digitális államot szeretne építeni, ahol a mesterséges intelligenciát "értő módon, ésszel tudják használni a benne dolgozók", és amelyben ez a technológiai rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat – mondta a tudományos és technológiai miniszter a Republikon Intézet M.I. a helyzet? – Magyarország a mesterséges intelligencia korában című évadnyitó konferenciáján pénteken Budapesten, az A38 hajón.

A kormány számára nagyon fontos, hogy érdemben foglalkozzon a digitalizációval, a technológiával, és mindezeknek a társadalomra gyakorlat hatásaival. Nagy előrelépés, hogy van egy ezzel foglalkozó minisztérium, de a kihívás is hatalmas – emelte ki Tanács Zoltán.

Kifejtette, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó vezető laborok előrejelzései szerint a következő években robbanásszerű képességugrás fog megvalósulni ezekben a digitális modellekben, amelyek a mostanihoz képest is sokkal komolyabb kihívást jelentenek majd. Éppen ezért a vezetőknek nagy felelősségük van a példamutatásban, és abban, hogyan használják ezeket a rendszereket.

Rengeteg tennivaló van a háttérben, amit meg kell oldani, és ez nem megy egyik napról a másikra – hangsúlyozta. Mint mondta, sok kérdést vet fel, hogy a különböző állami rendszereket hogyan lehet rendbe tenni, és működésüket úgy összehangolni egymással, hogy azok jól használhatóan, átláthatóan és biztonságosan működjenek.

Kiemelte: az államnak nem az a dolga, hogy mindenkiről mindent tudjon, hanem az, hogy a társadalom tagjai a saját adataikról érdemben tudjanak rendelkezni, és saját maguk határozhassák meg, hogy kivel mit osztanak meg.

Kósa Mónika jogász, Montessori-tanár és iskolaalapító a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepéről tartott elődadásában úgy fogalmazott: „a gyerekeknek nincs szükségük a mesterséges intelligenciára ahhoz, hogy valóban felkészültek legyenek az MI korszakára”.

A gyerekeknek látni és hallani kell, hogy hogy gondolkodik egy ember – emelte ki. Hozzátette: ezt a szellemi erőfeszítést az MI korában sem lehet megspórolni. A montessori pedagógiában az a célunk, hogy a gyerekeket felkészítsük arra, hogy a társadalmak, és benne a saját életük aktív alakítójává váljanak, és hogy ehhez a társadalomhoz ma is és a jövőben is hozzátartozik a mesterséges intelligencia – fogalmazott.

Hozzátette: azt szeretnék, hogy a gyerekek ebben a kiszámíthatatlan jövőben is boldogulni tudjanak, emiatt

nem az a kérdés, hogy az MI használatának be kell-e kerülnie az oktatásba, hanem hogyan és mikor kell azt bevezetni.

Közölte, a legfrissebb kutatások szerint az MI használatához a legfontosabb a jó kérdezés, az érvelés, a kritikai ellenőrzés képessége, vagyis maga a gondolkodás. Gondolkodni viszont nem képernyő előtt tanulunk meg, hanem például egy vita folyamán, projektmunkákban, elmélyült olvasás közben, és ezek egyikéhez sincs szükség számítógépre.

Éppen ezért kell az MI bevezetését a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazítani – hangsúlyozta. „A legfontosabb, hogy invesztáljunk mindenekelőtt a jól képzett tanárokba, és az ő korszerű továbbképzésükbe.”

Horváth Ádám, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium miniszteri tanácsadója arról beszélt, a most készülő oktatási stratégiának is hangsúlyos célkitűzése, hogy a korai gyermeknevelés során azokat az emberi kompetenciákat kell megerősíteni, amelyek lehetővé teszik majd a digitális technológiák megfelelő használatát.

A magyar diákok szövegértési teljesítményét a PISA-eredmények alapján elemezve rámutatott,

a magyar diákok hatvan százaléka úgy végzi el az iskolát, hogy nem éri el azt a szintet, amelyre a felelős MI használathoz szükséges lenne.

Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója a mesterséges intelligencia nagyvállalati rendszerekben történő felhasználását és annak lehetséges jövőjét mutatta be, Mérő László pszichológus pedig azt hangsúlyozta, hogy különböző problémák különböző MI-rendszerek használatát igénylik.

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tanács zoltán

tudományos és technológiai miniszter

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