Már nem Csányi Sándor és nem is az utódja a gödöllői egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke

Szeptember 1-én Umenhoffer Péter vette át Éder Tamás két hónapig ideiglenes helyét az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöki pozíciójában – figyelt fel a változásra az egyetem honlapján az Index. Éder Tamás előtt a nyár elején lemondott Csányi Sándor OTP-elnök ült ebben a székben.

A pozícióra az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium írt ki pályázatot, amire 34 érvényes pályázat érkezett, ezeket az egyetem szenátusa véleményezte, és 10 nevet hagyott a kalapban. A tárca ezt a névsort szűkítette egy kuratóriumi trióra, a három személy közül így lett elnök Umenhoffer Péter.

Egy embert a minisztérium a szenátus ajánlása nélkül választott be a testületbe – ezt pedig már Gyuricza Csaba, a MATE rektora mondta a Telexnek.

A négy kuratóriumi tag tehát:

Ragoncza Ádám, a megújuló energia és biogáz-projektekkel foglalkozó NaWaRo Kft. ügyvezetője

Dobos Endre Zsolt, a Miskolci Egyetem intézeti tanszékvezetője és a Magyar Talajtani Társaság elnöke

Antal Gábor, a mezőgazdasággal foglalkozó Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója;

Szommerné Egyed Linda, a Fino-Food Kft. ügyvezetője.

Korábban Csányi Sándor a Soproni Egyetemen is kuratóriumi elnök volt.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy interjúban elmondta, hogy a Csányi család tagjai lemondtak tisztségükről, de nem zárta ki, hogy Csányiék cégcsoportjának, a Bonafarmnak továbbra is lehetett ráhatása a kuratóriumra.

Gyuricza Csaba, a MATE rektora szerint Csányi Sándor jelentős értéket képviselt az egyetem munkájában, ezért szerinte kérdéses, hogy az új kuratóriumi elnök, Umenhoffer Péter – aki az egyetemen végzett, de fiatal kora miatt nincs komoly vezetői és akadémiai tapasztalata – hasonló színvonalon tudja-e ellátni a feladatot.