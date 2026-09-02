ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
369.45
usd:
319.07
bux:
147984.81
2026. szeptember 2. szerda Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A harmadik Otthon Start Expo Gödöllõn, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen 2026. március 21-én.
Nyitókép: Lakatos Péter

Már nem Csányi Sándor és nem is az utódja a gödöllői egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke

Infostart

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) alapítványi kuratóriumát mostantól a Bio-Nat cégvezetője, Umenhoffer Péter vezeti. Fiatal üzletember.

Szeptember 1-én Umenhoffer Péter vette át Éder Tamás két hónapig ideiglenes helyét az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöki pozíciójában – figyelt fel a változásra az egyetem honlapján az Index. Éder Tamás előtt a nyár elején lemondott Csányi Sándor OTP-elnök ült ebben a székben.

A pozícióra az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium írt ki pályázatot, amire 34 érvényes pályázat érkezett, ezeket az egyetem szenátusa véleményezte, és 10 nevet hagyott a kalapban. A tárca ezt a névsort szűkítette egy kuratóriumi trióra, a három személy közül így lett elnök Umenhoffer Péter.

Egy embert a minisztérium a szenátus ajánlása nélkül választott be a testületbe – ezt pedig már Gyuricza Csaba, a MATE rektora mondta a Telexnek.

A négy kuratóriumi tag tehát:

  • Ragoncza Ádám, a megújuló energia és biogáz-projektekkel foglalkozó NaWaRo Kft. ügyvezetője
  • Dobos Endre Zsolt, a Miskolci Egyetem intézeti tanszékvezetője és a Magyar Talajtani Társaság elnöke
  • Antal Gábor, a mezőgazdasággal foglalkozó Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója;
  • Szommerné Egyed Linda, a Fino-Food Kft. ügyvezetője.

Korábban Csányi Sándor a Soproni Egyetemen is kuratóriumi elnök volt.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy interjúban elmondta, hogy a Csányi család tagjai lemondtak tisztségükről, de nem zárta ki, hogy Csányiék cégcsoportjának, a Bonafarmnak továbbra is lehetett ráhatása a kuratóriumra.

Gyuricza Csaba, a MATE rektora szerint Csányi Sándor jelentős értéket képviselt az egyetem munkájában, ezért szerinte kérdéses, hogy az új kuratóriumi elnök, Umenhoffer Péter – aki az egyetemen végzett, de fiatal kora miatt nincs komoly vezetői és akadémiai tapasztalata – hasonló színvonalon tudja-e ellátni a feladatot.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Már nem Csányi Sándor és nem is az utódja a gödöllői egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke

csányi sándor

éder tamás

magyar agrár- és élettudományi egyetem

umenhoffer péter

mate

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.02. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végre kikötött a rekorder amerikai hordozó - Azonnal lépnie kellett a helyi rendőröknek

Végre kikötött a rekorder amerikai hordozó - Azonnal lépnie kellett a helyi rendőröknek

Szerdán futott be a thaiföldi Laem Chabang kikötőjébe az USS Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozó, miután több mint 200 napot töltött a tengeren, ebből hosszú hónapokat a Közel-Keleten. A mintegy ötezer tengerészt és tengerészgyalogost szállító hadihajó azután kötött ki, hogy az utóbbi időben aggasztó hírek jelentek meg a legénység lelkiállapotáról és a fedélzeti körülmények romlásáról - írta a Defense News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bejelentette Frei Tamás, tulajdonost váltott a Cafe Frei: ezt tervezik a kávézólánccal

Bejelentette Frei Tamás, tulajdonost váltott a Cafe Frei: ezt tervezik a kávézólánccal

Frei Tamás visszaszerezte a Cafe Frei kávézólánc teljes irányítását, miután eddigi üzlettársa kiszállt a cégből.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran hits US targets in Middle East after five reportedly killed at wedding celebration

Iran hits US targets in Middle East after five reportedly killed at wedding celebration

The Iranian Red Crescent says the deaths happened when shrapnel from a US missile hit a home where a celebration was taking place in southern Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 2. 10:21
Kiigazítás – Forsthoffer Ágnes kommentelt Magyar Péter megfogalmazása alá
2026. szeptember 2. 09:16
Ruff Bálint: 60-80 ezer név is napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor - videó
×
×