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Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Koren Balázs az Arénában a tanévkezdésről: ökörségnek gondolhatják a diákok, pedig ha jobban belegondolnak…

Infostart / InfoRádió

A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára szerint míg a közoktatásban kötött, jól felépített órarend segíti a diákokat, a felsőoktatásban már saját maguknak kell megszervezniük tanulási rendjüket, ami hirtelen váltást jelenthet. Koren Balázs, a Pro Suli szakmai vezetője szerint fontos lenne, hogy a tanulók mindig értsék, mi és miért történik velük az oktatási rendszerben.

Két és fél hónap nyári szünet után az első probléma, amivel ezen a héten foglalkozni kellene, hogy a legtöbb diák úgy ül az iskolapadban, mintha jetlagje lenne, mintha valami időeltolódásból csöppent volna oda, lévén a nyáron a többség nem az este 8 órás lefekvést és a reggel 6-7 órás kelést preferálja – mondta Koren Balázs az InfoRádió Aréna című műsorában. A matematikatanár arra is felhívta a figyelmet, hogy visszatéréskor a diákok nagyon örülnek egymásnak, jönnek az élménybeszámolók, „és hagyni kell őket megérkezni”.

„Vagyis az egyik legfontosabb, hogy a diákok megérkezzenek az iskolába, álljanak át erre az időszámításra, éljék meg azt, hogy ott vannak, együtt vannak újra, nem otthon ül egyedül, hanem egy zsibongó közegben van, tehát nagyon sok minden megváltozik. És hogyha ezt megélték és ott vannak, akkor utána meg el kell kezdeni velük tanulni, és meg kell nekik mutatni azt, hogy miért történnek ezek a dolgok. Hogy a tanulás, ami zajlik abban a félévben, abban a tanévben, az azzal a céllal van, hogy te eljuss ide, és az neked azért lesz jó, mert...” – fejtette ki.

Szerinte ha mindezt a diák megérti, ha nem is rohan a tankönyve után és kezd el hirtelen éjt nappallá téve tanulni, de

legalább érteni fogja, hogy miért történik a dolog, miért kényszerítik őt ebbe az egészen fura helyzetbe ahhoz képest, amit az előző két-két és fél hónapban átélt

Hogy mennyire kell ilyenkor konkrét célokat említeni, vagy esetleg elégséges szofisztikáltabban beszélni, azzal kapcsolatban Koren Balázs úgy fogalmazott, hogy ez tanárra, diákra válogatja. „Az oktatás egy személyre szabott dolog, az egyik osztálynak így, a másiknak úgy, az egyik diáknak így, a másik diáknak úgy.” Ha valakinek konkrétumokra van szüksége, akkor konkrétumokat kell mondani, például hogy azért kell ezt megtanulnia valamit, mert jövőre felvételizni fog.

Nem árt amúgy, ha a diák lát egy hosszú távú célt, hogy értse, a tanulás, az iskola nem ellene van, mert ugyanis a mostani helyzetben, amikor a nyári szünet után belépett az iskolába, akkor nyilván úgy érzi, hogy az egész világ ellene szövetkezett, rákényszerítve egy drillt – magyarázta a Pro Suli szakmai vezetője.

A fiatalok úgy érzik, egy teljesen abnormális környezetbe kerültek, hajnalban kell kelniük, és nem tehetik azt, amit csak szeretnének, viszont meglepő mód sokan viszont komfortosak azzal, ha megmondják nekik, hogy mit kell csinálni, mert az ember alapvetően szereti ezt – tette hozzá a matematikatanár.

„Valószínűleg ha egy diák hallja ezt, ökörségnek gondolhatja, de egyébként jó és kényelmes az nekünk, amikor megmondják, hogy mit kell csinálni.”

Hiszen mondjuk egy érettségi utáni szünet után már nem az következik, hogy az ember egyszerűen beül az iskolapadba, és mindent elmondanak neki, hanem ha továbbtanul, akkor már magának kell összerendeznie az órarendjét, kitalálnia, hogy melyik tanárnál vegye fel az órát és hasonlók. De a munkaerőpiacra lépve is sok probléma hullik a nyakukba, és utólag egyből rájövünk, hogy azért a közoktatás rendszere nagyon kényelmes és jó dolog volt – mutatott rá Koren Balázs.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapjén készült, alább megtekintheti, meghallgathatja!

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Kezdőlap    Belföld    Koren Balázs az Arénában a tanévkezdésről: ökörségnek gondolhatják a diákok, pedig ha jobban belegondolnak…

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Koren Balázs az Arénában a tanévkezdésről: ökörségnek gondolhatják a diákok, pedig ha jobban belegondolnak…

Koren Balázs az Arénában a tanévkezdésről: ökörségnek gondolhatják a diákok, pedig ha jobban belegondolnak…
A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára szerint míg a közoktatásban kötött, jól felépített órarend segíti a diákokat, a felsőoktatásban már saját maguknak kell megszervezniük tanulási rendjüket, ami hirtelen váltást jelenthet. Koren Balázs, a Pro Suli szakmai vezetője szerint fontos lenne, hogy a tanulók mindig értsék, mi és miért történik velük az oktatási rendszerben.
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