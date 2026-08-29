Egy részeg repülőgéptolvaj miatt kellett riasztani a magyar Gripeneket

Az ORFK Kommunikációs Szolgálat közölte: a rendőrség bejelentést kapott, hogy a Tolna vármegyei Gerjen határában egy kisrepülő kényszerleszállást hajtott végre. Mint kiderült, a férfi a kalocsai repülőtérről vitt el egy Cesna 172 típusú gépet.

A férfi a landolás után hátrahagyta a repülőt, az 512-es úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen. A férfi beült a kocsiba, és el akart hajtani, amit a jármű utasa akadályozott meg – írták.

A rendőrök elfogták a férfit, akivel szemben jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt eljárás indul. A gyanúsítottat kihallgatják, és kezdeményezik a letartóztatását - áll a közleményben.

A férfi ittas állapotban volt, azt még vizsgálják, hogy más szer hatása alatt állt-e.

Közölték azt is, hogy a rendőrség a légügyi hatósággal szoros együttműködésben, haladéktalanul közös ellenőrzést kezdeményezett a kalocsai repülőterén, és az ország többi repülőterén is.

A honvédelmi miniszter korábban arról írt a közösségi oldalán, hogy szombat reggel riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kisrepülővel, majd Paks felé indult. Ruszin-Szendi Romulusz közölte: a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti Gripen vadászgéppár pedig a levegőbe emelkedett.

A kényszerleszállást végrehajtó kisrepülőt a Gripenek megtalálták, és a helyszín felett maradtak a mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezéséig. Személyi sérülés nem történt.