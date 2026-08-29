ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.26
usd:
315.36
bux:
150666.43
2026. augusztus 29. szombat Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Magyar Honvédség, a litvániai Siauliai melletti légibázisról felszállt Gripen vadászrepülõgépei repülnek a gyakorló riasztást követõen a litván légtérben 2025. november 12-én. Az elmúlt három és fél hónapban 20 éles, katonai kóddal ALFA riasztást kaptak a magyar légierõ JAS-39C Gripen vadászgépei, amelyek a NATO Baltic Air Policing (BAP) missziójában látják el a balti államok légtérrendészeti feladatait.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Egy részeg repülőgéptolvaj miatt kellett riasztani a magyar Gripeneket

Infostart / MTI

Elfogták azt a 24 éves zavart férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kisrepülőt szombaton, Paks felé tartott, majd kényszerleszállást hajtott végre.

Az ORFK Kommunikációs Szolgálat közölte: a rendőrség bejelentést kapott, hogy a Tolna vármegyei Gerjen határában egy kisrepülő kényszerleszállást hajtott végre. Mint kiderült, a férfi a kalocsai repülőtérről vitt el egy Cesna 172 típusú gépet.

A férfi a landolás után hátrahagyta a repülőt, az 512-es úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen. A férfi beült a kocsiba, és el akart hajtani, amit a jármű utasa akadályozott meg – írták.

A rendőrök elfogták a férfit, akivel szemben jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt eljárás indul. A gyanúsítottat kihallgatják, és kezdeményezik a letartóztatását - áll a közleményben.

A férfi ittas állapotban volt, azt még vizsgálják, hogy más szer hatása alatt állt-e.

Közölték azt is, hogy a rendőrség a légügyi hatósággal szoros együttműködésben, haladéktalanul közös ellenőrzést kezdeményezett a kalocsai repülőterén, és az ország többi repülőterén is.

A honvédelmi miniszter korábban arról írt a közösségi oldalán, hogy szombat reggel riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kisrepülővel, majd Paks felé indult. Ruszin-Szendi Romulusz közölte: a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti Gripen vadászgéppár pedig a levegőbe emelkedett.

A kényszerleszállást végrehajtó kisrepülőt a Gripenek megtalálták, és a helyszín felett maradtak a mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezéséig. Személyi sérülés nem történt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Egy részeg repülőgéptolvaj miatt kellett riasztani a magyar Gripeneket

paks

magyar honvédség

gripen

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: Mohács után 500 évvel még mindig itt vagyunk, a történelmünk a talpra állások története

Magyar Péter: Mohács után 500 évvel még mindig itt vagyunk, a történelmünk a talpra állások története

Magyarország elvesztett egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el: ma is itt vagyunk, magyarul beszélünk, és újra talpra állunk – mondta Magyar Péter miniszterelnök szombaton, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. Két napig tartanak az ünnepi rendezvények és családi programok.
 

Megkezdődött az ünnepi emlékhétvége a mohácsi csata 500. évfordulóján

Forsthoffer Ágnes megrázó üzenetet tett közzé

Mohács 500: Erdő Péter is üzent az évforduló napján

Katona Csaba az Arénában: így lett a mohácsi csatából mohácsi vész

VIDEÓ
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkötött egy kisgépet, majd Paks felé vette az irányt egy férfi, riasztották a légvédelmet

Elkötött egy kisgépet, majd Paks felé vette az irányt egy férfi, riasztották a légvédelmet

Riasztották a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti szolgálatát, miután egy férfi engedély nélkül elvitt egy Kalocsán parkoló kisrepülőgépet, amellyel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. Az esetről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztották a magyar Gripeneket: óriási a fennforgás, fel is szálltak

Riasztották a magyar Gripeneket: óriási a fennforgás, fel is szálltak

Riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit szombat reggel, fel is szálltak a Gripenek.

BBC
Business Sport Travel Science
Nepal warns of new flood risk as hard-hit border region turns to 'swampland'

Nepal warns of new flood risk as hard-hit border region turns to 'swampland'

The country's foreign minister says at least 626 people have died after flash floods devastated the Nepal-Tibet border on Wednesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 29. 13:18
Forsthoffer Ágnes megrázó üzenetet tett közzé
2026. augusztus 29. 12:42
Áttörés a Flóriánnál, itt a várva várt hír Óbudáról
×
×