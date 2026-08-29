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A Magyar Honvédség Gripen vadászgépei áthúznak a Kossuth tér felett a XXII. Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál zárónapján Debrecenben 2024. július 6-án.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Egy Paks felé tartó gép miatt felszálltak a magyar Gripenek

Infostart / MTI

Riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit szombat reggel, miután egy férfi felszállt egy Kalocsán parkoló kisrepülővel, majd Paks felé indult – közölte a honvédelmi miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti Gripen vadászgéppár pedig a levegőbe emelkedett.

A kisrepülő néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült gépet, és a helyszín felett maradtak a mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezéséig.

A miniszter közlése szerint a rendőrség és az illetékes hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét és a vizsgálatot. Hozzátette: a jelenlegi információk szerint személyi sérülés nem történt.

„A történtek jól mutatják, mit jelent a készenlét a gyakorlatban: észlelni, reagálni, azonosítani és segíteni – azonnal” – írta Ruszin-Szendi Romulusz, aki köszönetet mondott a honvédeknek a gyors reagálásért és a helytállásért.

Pénteken egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti Gripeneket.

A gép Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország irányába tartott, azonban nem létesített rádiókapcsolatot a polgári légiforgalom-irányítással. A kisgép pilótája az osztrák vadászgépeket észlelve Fertőszentmiklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Végül helyreállt a rádiókapcsolata az osztrák légiforgalom-irányítással, és Kapuvár térségében elhagyta a magyar légteret Ausztria irányába, a Gripenek pedig visszatértek a kecskeméti bázisra.

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Kezdőlap    Belföld    Egy Paks felé tartó gép miatt felszálltak a magyar Gripenek

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