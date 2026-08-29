Áttörés a Flóriánnál, itt a várva várt hír Óbudáról

Tájékoztatásuk szerint ezzel az iskolakezdésre befejeződik a Szentendrei utat és az Árpád hidat összekötő két felüljáró teljes körű felújítása.
A következő időszakban már csak kisebb hibajavítások és a Flórián téri felszíni csomópont helyreállításának munkái maradnak hátra.
Emlékeztettek arra, hogy a több mint negyvenéves felüljárók – amelyeken naponta több tízezer jármű halad át – felújítását a legutóbbi rekonstrukció óta eltelt mintegy húsz évben bekövetkezett jelentős állapotromlás indokolta.
A felújítás során
- átépítették a pályaszerkezetet,
- javították a vasbeton szerkezeteket,
- átépítették a hídfőket és a hídvégeket,
- megtörtént a hídszegélyek és a korlátok cseréje,
- felújították a hídfők kőburkolatát,
- valamint megvalósult az esztétikai helyreállítás is.
A BKK kiemelte,
a beruházás teljes, bruttó költségvetési kerete 3,27 milliárd forint, ugyanakkor a közbeszerzési eljáráson kialakult versenynek köszönhetően a munkák az eredetileg becsült érték 59,45 százalékából valósultak meg, több mint 2 milliárd forintot megspórolva a budapestieknek.
A felújítás első üteme 2025. március 1-jén indult a déli felüljáró lezárásával, amely aztán 2025 novemberében nyílt meg újra a forgalom előtt, majd ezt követte az északi felüljáró teljes felújítása.