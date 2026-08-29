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A megújult Flórián téri felüljáró 2026 augusztus 29-én.
Nyitókép: Kovács Márton

Áttörés a Flóriánnál, itt a várva várt hír Óbudáról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Vasárnap hajnalban újraindulhat a közúti forgalom a megújult északi felüljárón a Flórián térnél a Szentendrei út felé – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szombaton.

Tájékoztatásuk szerint ezzel az iskolakezdésre befejeződik a Szentendrei utat és az Árpád hidat összekötő két felüljáró teljes körű felújítása.

A következő időszakban már csak kisebb hibajavítások és a Flórián téri felszíni csomópont helyreállításának munkái maradnak hátra.

Emlékeztettek arra, hogy a több mint negyvenéves felüljárók – amelyeken naponta több tízezer jármű halad át – felújítását a legutóbbi rekonstrukció óta eltelt mintegy húsz évben bekövetkezett jelentős állapotromlás indokolta.

A felújítás során

  • átépítették a pályaszerkezetet,
  • javították a vasbeton szerkezeteket,
  • átépítették a hídfőket és a hídvégeket,
  • megtörtént a hídszegélyek és a korlátok cseréje,
  • felújították a hídfők kőburkolatát,
  • valamint megvalósult az esztétikai helyreállítás is.

A BKK kiemelte,

a beruházás teljes, bruttó költségvetési kerete 3,27 milliárd forint, ugyanakkor a közbeszerzési eljáráson kialakult versenynek köszönhetően a munkák az eredetileg becsült érték 59,45 százalékából valósultak meg, több mint 2 milliárd forintot megspórolva a budapestieknek.

A felújítás első üteme 2025. március 1-jén indult a déli felüljáró lezárásával, amely aztán 2025 novemberében nyílt meg újra a forgalom előtt, majd ezt követte az északi felüljáró teljes felújítása.

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