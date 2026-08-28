Vége a bosszúságnak – nagy hírt közölt Karácsony Gergely

„Határidőre és a költségvetési kereten belül, sőt tulajdonképpen jóval azon belül, a tervezett költségnél kisebb pénzből is, de be tudtuk fejezni a Flórián téri felüljáró felújítását” – mondta az InfoRádióban nyilatkozva Karácsony Gergely, hozzátéve: a felüljárót vasárnaptól visszaadják a forgalomnak.

Mint fogalmazott, a csomópontban még dolgoznak, de a munka dandárját elvégezték, úgyhogy iskolakezdésre a terveik szerint használható lesz a Flórián téri felüljáró. A költségeket illetően hozzátette, hogy mintegy 3 milliárdot meghaladó összeget fordítottak a felújításra, ami a főváros pénzügyi helyzetében nem kevés.

Karácsony Gergely köszönetet mondott a közlekedőknek a türelmükért, mert tudják, hogy sok bosszúságot okozott a felújítás, de „hál' Istennek túl vagyunk rajta és az iskolakezdésre mindenki használhatja a felüljárót”.