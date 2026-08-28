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Nyitókép: GoodLifeStudio/Getty Images

Módosul az áfa-törvény, vezetőket kap az NVVH

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökét és nyomozati elnökhelyettesét az Országgyűlés pénteken, e heti kétnapos rendkívüli ülésének második napján.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik.

Megválasztják az NVVH elnökét és nyomozati elnökhelyettesét.

Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság Unger Anna Róza politológust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Társadalomtudományi Karának docensét javasolja a hivatal elnökének megválasztani, míg a nyomozati elnökhelyettesi posztra Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze a jelölt.

A közpénzügyi elnökhelyettesi tisztségre kiírt pályázatot a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnökhelyettesi pozíciókra kevés pályázat érkezett, ezért érvénytelenné nyilvánították a pályázatokat.

Az NVVH elnökét és elnökhelyettesét a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson hat évre választja meg szeptember 1-jétől az Országgyűlés. Megválasztásuk után az elnök és az elnökhelyettes esküt tesz.

Kivételes eljárásban tárgyalja és a nap folyamán el is fogadhatja a parlament az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását, amely a tűzifa áfáját 27 százalékról 5 százalékra javasolja csökkenteni szeptember 15-étől.

Sürgős eljárásban vitatja meg a Ház a Tisza képviselői által benyújtott, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja, a házszabály hozzáigazítása a Költségvetési Tanács megváltozott feladat- és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadósság-szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett.

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