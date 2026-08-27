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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter: ez a magyar emberek sikere, a kormány a döntéseket és a pénzt tette hozzá

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A miniszterelnök beszédével kezdődött az Országgyűlés csütörtöki rendkívüli ülése.

Először a Paksi Atomerőmű kényszerű termeléscsökkentéséről szólt Magyar Péter. Azt mondta, azonnal kellett cselekedni, és voltak emberek, akik minden hajnalban a Duna mellett álltak, mások hetek óta ott dolgoznak, akik nem mentek emiatt nyaralni – vízügyesek, honvédek, az atomerőmű munkatársai, gépkezelők, sofőrök, informatikusok, a Mavir és az MVM dolgozói és sokan mások. Nélkülük nem sikerült volna – jelentette ki.

Köszönetet mondott azoknak is, cégeknek, embereknek, akik a felhívásra önként átütemezték a fogyasztásukat. Példaként hozta, hogy volt nap, amikor a tervezettnél 700 MW-tal kisebb lett a fogyasztás. A miniszterelnök azt szeretné, ha majd a későbbiekben grafikonok lesznek ebből megawattokkal és centiméterekkel, akkor majd az emberek áldozataira, az összefogásra is emlékezzenek. Ez a magyar emberek sikere, a kormány a döntéseket és a pénzt tette hozzá, az eszközöket, a szakemberekkel zajló egyeztetéseket – fogalmazott.

Magyar Péter szóvá tette, hogy mindeközben Orbán Viktor volt miniszterelnök és számos ellenzéki képviselő nyaralni volt, és onnan kérték számon a néhány hónapja hivatalba lépett kormányon, mi történik. A miniszterelnök szerint az energiarendszer sérülékenységével, a vízügy helyzetével a korábbi kormány 16 évig nem foglalkozott, és amikor ezek következménye egyszerre szakadt az országra, álhíreket terjesztettek és nem is látogattak el a helyszínekre tájékozódni.

Ígérete szerint a kormányzat mindent meg fog tenni, hogy ilyen helyzet többet ne fordulhasson elő.

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