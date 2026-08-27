Paks-posting, globalista-progresszív diktatúra – Magyar Pétert kemény szavakkal kritizálták

Toroczkai László (Jobbik) megköszönte az erőfeszítést az atomerőművel és a krízishelyzettel kapcsolatos munkát végzőknek, majd arról beszélt, hogy köszöni a munkát azoknak is, akik sok ezer embernek segítenek most a Homokhátságon, ivóvizet szállítva, azt a régiót ugyanis szerinte a kormány teljesen magára hagyta. Úgy látja, Paks ügyében a valódi munkát azok végezték el, akik javasolták és megvalósították azokat a megoldásokat, amelyekről ő maga is beszélt korábban az Országgyűlésben. „Hogy én is demagóg hasonlattal éljek” – mondta, majd közölte, hogy ha a miniszterelnök nem jetskizett volna Törökországban, hanem intézkedik, akkor nem kellett volna egyetlen paksi turbinát sem leállítani és megspórolhatott volna az ország 40-45 milliárd forintot.

A frakcióvezető tudni véli, miért mondott „demagóg beszédet” Magyar Péter, ennek három okát említette: mert a kormány inkompetens (itt felhozta a köztársaságielnök-választást és a Polgár Judittal kapcsolatos kommunikációt, a közmédia-testülettel kapcsolatban történteket, az energiakrízis kezelését, vagy hogy a vizsgálóbizottságok közül csak az általa vezetett végzett eddig érdemi tevékenységet), mert progresszív globalista diktatúrát épít, és mert nemhogy vannak korrupciós ügyeik, hanem rendszerszintű korrupcióban gondolkodnak.

Rétvári Bence (KDNP) is köszönetet mondott az energiakrízis megoldásában részt vevőknek, majd arról beszélt, hogy a miniszterelnök többet szidta az ellenzéket, mint amennyit a paksi helyzetről beszélt, ami szerinte azt mutatja, hogy ezt is csak az ellenzék támadására használja fel, megint az ellenzék ellenzékének szerepében működik. A 140 tiszás képviselőnek azt üzente, hogy emlékezzenek vissza, hogy az ellenzéki oldalról elhangzott a parlamentben a bárkasüllyesztés és a fenékküszöb-építés javaslata is, jóval korábban, mint hogy erről miniszterelnöki bejelentés érkezett. És ezek a javaslatok elhangzottak a Sándor-palotában történt egyeztetésen is. Ám ezeket Magyar Péter vehemensen támadta, lesöpörte azzal, hogy velük veszélybe kerülne a dunai hajózás és a Paksi Atomerőmű működése. Majd pár nappal később maga jelentette be ezeket az intézkedéseket. Számon kérte a késlekedést emiatt és abban az ügyen is, hogy ez a veszély szerinte hetekkel korábban látható volt már, jóval korábban kellett volna intézkednie a kormánynak. Így viszont a késlekedés miatt kialakult a nagy baj. Felhozta továbbá, hogy az elmúlt 16 év több fejlesztése segített most, így a határkeresztező villamosenergia-kapacitások bővítése miatt a korábbinál kétszer annyi energiát lehetett most importálni, illetve hogy a rengeteg napelem most 75-80 százalékos kapacitással termelve segítette az országot.

Bóka János (Fidesz) úgy fogalmazott, hogy szerencsés az az ország, ahol hősök születnek, amikor szükség van rájuk, köszönet nekik. De még szerencsésebb az az ország, ahol nem jön létre olyan helyzet, amiben hősökre van szükség. Szerinte az jó, hogy a kormány számíthatott a hősökre és a magyar lakosságra, de a nagy kérdés az, hogy a magyar emberek számíthatnak-e a kormányra? Szerinte a Tisza-kormány nem tette meg azokat a megelőző lépéseket, amelyek az energiakatasztrófa elkerüléséhez szükségesek lettek volna, amelyekkel azt mérsékelni lehetett volna. Úgy látja, Magyar Péter csütörtöki beszéde az egyik legrosszabbul öregedő beszéde lesz, és vannak előre látható veszélyek, amelyek kapcsán ugyanilyeneket hallhatunk majd heti-havi-fél éves rendszerességgel. „Vajon meghallgathatunk-e egy ugyanilyen beszédet az év végén, amikor földgázellátási problémák lesznek? Vajon meghallgathatunk-e egy ilyet fél év múlva, amikor a pénzügyminiszter által elvárt 300 milliárd forintos minisztériumi befizetések ellátási nehézségeket okoznak majd az oktatásban és az egészségügyben?” – tette fel a kérdést. A kormányfőt Paks-postinggal vádolta, azzal, hogy válságkezelés helyett kommunikációs offenzívát folytat, valamint hogy „visszafele nyilazva ül a lovon”, és azt javasolta, hogy „nézzen néha előre is, mert az a ló nagyon rossz irányba megy”.

Bujdosó Andrea (Tisza Párt) korábbi vezetői tapasztalatairól beszélve azt hangsúlyozta, hogy a fejlődésre hajlandó, arra képes embereké a jövő, ők oldják meg a problémákat, nem azok, akik maradiak, akik csak panaszkodnak, akik ármánykodnak. Azt mondta, ő ott volt „azon az egyeztetésen” a pártok között Paks ügyében, ahol nem hangzottak el a Rétvári Bence által említett megoldási javaslatok.

Magyar Péter viszonválaszában hangsúlyozta, hogy az erőfeszítéseket tévő magyar emberekre fog emlékezni az utókor a Paksi Atomerőműnél és az országban kialakult ellátási nehézségek kapcsán, nem az ellenzéki politikusokra. Ő úgy látta, minden ilyen dolgozó büszke volt arra, hogy helytállnak. A korábbi kormányzatot azzal vádolta, hogy a Covid-védekezést rosszul intézte, a koronavírus-járvány okozta válságot nem megfelelően kezelte, karhatalmi eszközökkel bezárásokat intézett, tönkretett számos vállalkozást és nekik semmilyen segítséget nem nyújtott, valamint 300 milliárd forintot loptak el a lélegeztetőgépes beszerzésekkel, melyeken nem is megfelelő szerkezeteket vettek, mert voltak köztük horkolásgátlók is.

Takács Péter volt egészségügyi államtitkár (Fidesz) személyes érintettség miatt szót kért, és azt mondta, szégyellje magát Magyar Péter, mert durván megsértette azokat a szakembereket, akik a Covid-védekezésben részt vettek, köztük szerinte az Orbán Anitát ma helyettesítő Velkey György édesapját. Mivel ő irányította 2021-től a Covid-védekezést, ezért érzi személyesen érintve magát. Véleménye szerint a Szabó Tímea korábbi párbeszédes országgyűlési képviselő által elmondottakat ismételgeti szerinte a mostani miniszterelnök, a horkolásgátlókkal vádaskodva. Kifejtette, hogy egy ilyen „horkolásgátló", vagyis egy kínai lélegeztetőgép tartotta életben őt magát is a járvány negyedik hullámában, ahogy ezek a gépek megmentettek több ezer magyar embert.

Személyes érintettség okán szót kért Velkey György László (Tisza Párt) is, közölve, hogy őt azzal támadták meg, hogy kihez méltó vagy méltatlan, és az édesapjáról hazudtak. Ő maga sosem fogja egyik egészségügyi dolgozót sem támadni, édesapja és családja más tagja is hősiesen dolgozott a járvány idején az életmentésben, miközben mások nyerészkedtek ebben az időszakban, 300 milliárdért vettek használhatatlan lélegeztetőgépeket, ami szégyen.