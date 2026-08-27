Éveken át húzódó bizonytalanság és a megszüntetésre vonatkozó javaslat tavalyi visszavonása után az Európai Bizottság 2031-ig közzétette az óraátállítások hivatalos dátumait. Bár az uniós menetrend elkészült, egy esetleges új jogszabály még véget vethet az évi kétszeri váltásnak.

Évekig napirenden volt az őszi és a tavaszi óraátállítás eltörlése, ám a tagállamok hosszú időn át nem tudtak megegyezni abban, hogy a téli vagy a nyári időszámítást tegyék-e véglegessé.

Emiatt az Európai Bizottság 2025 tavaszán visszavonta a megszüntetésről szóló javaslatát, most pedig egészen 2031-ig rögzítette az átállítások pontos napjait – írja a Pénzcentrum.

A jelenlegi uniós szabályozás értelmében a nyári időszámítás továbbra is március utolsó vasárnapján kezdődik és október utolsó vasárnapján ér véget. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy tavasszal hajnali 2-ről 3 órára, ősszel pedig 3-ról 2 órára tekerjük a mutatókat.

Idén ősszel október 25-én térünk át a téli időszámításra,

a rákövetkező években pedig a hivatalos menetrend szerint az alábbi dátumokkal kell számolni:

2027-ben március 28-án és október 31-én,

2028-ban március 26-án és október 29-én,

2029-ben március 25-én és október 28-án,

2030-ban március 31-én és október 27-én,

2031-ben pedig március 30-án és október 26-án esedékes az óraátállítás.

A lista közzététele a hatályos jogszabályokon alapul, vagyis nem garantálja azt, hogy 2031-ig biztosan érvényben marad az óraátállítás. Ha időközben megszületik egy új uniós megállapodás, a rendszer korábban is kivezethető.