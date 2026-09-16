Bárki lehet most megyei kormánymegbízott – a nap hírei

Eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5 ezer forintos kamarai hozzájárulást a kormányt – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget.

Hat ügyben tesz feljelentést két céggel szemben a Tudományos és Technológiai Minisztérium – közölte Tanács Zoltán tárcavezető. Az átvilágításokon több mint 3 milliárd forint értékben tártak fel újabb szabálytalanságokat. A feljelentések a Lounge Event Kft.-t és a p2m Consulting Kft.-t érintik.

Vizsgálatot indít a nemzetbiztonsági bizottság Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter BYD-s állása miatt. A testület a volt tárcavezetőt behívja meghallgatásra is - tudta meg a Telex Apáti Istvántól, a bizottság Mi Hazánk-os elnökétől.

Júliusban 7,8 százalékkal nőtt a reálkereset – közölte a KSH. A bruttó átlagkereset 7,5 százalékos növekedéssel 745 500, a nettó átlagkereset 9,1 százalékos emelkedéssel 523 300 forint volt.

Nyílt pályázaton keresi 9 megye és a főváros kormánymegbízottját a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium. Október 1-éig még a vármegye, főispán megnevezések élnek, onnantól azonban újra a megye és kormánymegbízott lesz a hivatalos megnevezés.

Jövő kedden újra kinyit a Terror Háza Múzeum - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára. Eközben vasárnapra tüntetést, míg október 23-ra Békemenetet hirdettek meg a Terror Háza elé, tiltakozásul a múzeum bezárása ellen. A felhívás aláírója Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László.

Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV-csoportot – közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára.

Adatszolgáltatásra kötelezte a Fővárosi Önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület szeptember 28-áig kéri a bicskei gyermekotthonnal kapcsolatos 2011–2012 körüli bejelentéseket, panaszokat, valamint a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait.

Megerősítette a rendőrség, hogy személyes adattal való visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A BRFK nem közölt nevet. Az RTL Híradó értesülése szerint az államtitkár olyan dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik korábban letöltötték a Tisza Világ applikációt.

Szombaton Pécsen folytatódik Magyar Péter országjárása. Szeptember 9-én délután 4 órakor Pécsen, a 48-as térre várja az érdeklődőket a miniszterelnök és a TISZA országgyűlési képviselői.

A klímaváltozást és a mesterséges intelligencia térnyerését nevezte a legfontosabb kihívásnak évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi ülésén úgy fogalmazott: a következő hónapban új európai klímaellenállóképességi keretrendszert, európai hőhullámtervet, valamint új vízügyi kezdeményezést terjeszt elő.

Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, miután az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban arról beszélt, a lehető legmagasabb szintre akarja emelni a Kanadával fennálló partnerséget – írta a The Guardian.

Szigorúbb e-kereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament, és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő, unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-jétől uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra.

Oroszország nem érdekelt egy Európával megvívandó háborúban, de ha Európa megtámadja, a konfliktus rövid lesz – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő ezzel szemben úgy fogalmazott, hogy a béke egyetlen akadálya Oroszország.

Robbanótöltet volt a hét elején Lengyelországban megtalált orosz gyártmányú katonai drónon. Az eszközre a Balti-tenger partjainál bukkantak rá.

Újra megszavazta az amerikai képviselőház, hogy kössék kongresszusi jóváhagyáshoz az Irán elleni katonai műveleteket és zárják le a háborút. A határozat hasonlít a képviselőház korábbi, nyári erőfeszítéseihez, amelyekkel az amerikai elnök háborús döntési hatáskörét igyekeztek korlátozni.

Hordónként 130 dollár fölé nőtt az európai olajszállítmányok ára, megközelítve az áprilisi, 147 dolláros rekordszintet – írja a Portfolio. A vevők alternatív forrásokat keresnek a közel-keleti konfliktus kiéleződése és a szaúdi export kiesése miatt.

A Hormuzi-szoros megnyitására szólította fel az érintett feleket Kína. A kínai külügyminiszter erről Pekingben tárgyalt iráni kollégájával, Abbász Aragcsival. Vang Ji Vang azt mondta: Kína nem szeretné, ha a közel-keleti feszültség továbbterjedne Jemen és a Vörös-tenger térségére.

Az üzemanyag-ellátás biztosítására és az árak emelkedésének megfékezésére kérte a kormányt a francia elnök. A kabinet a következő hetekben külföldről is biztosítaná az üzemanyagellátást, miután egyre több tiltakozás és blokád nehezíti az ellátást.

Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. Az olasz miniszterelnök bejelentése szerint a kis és közepes méretű autók és motorok után a jövőben nem kell fizetni.