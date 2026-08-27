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Tûzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2026. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kérdések az augusztus 20-i ünnepségek körül – reagált az érintett cég

Infostart / MTI

Súlyos vádak érték az idei Szent István-napi állami ünnepségek, a budapesti tűzijáték megszervezését.

Korábban a G7 és Hadházy Ákos is olyan e-mailekről írt, amelyek szerintük felvetették annak gyanúját, hogy szabálytalan közbeszerzés történt az augusztus 20-i budapesti, központi állami ünnepségek lebonyolítására. A megkérdőjelezett történések egyike, hogy az új lebonyolító cég annak a Lounge Eventnek a munkatársaival szerződött, amely céggel korábban szerződést bontott az állam.

A Belügyminisztérium szerdán közölte, hogy vizsgálatot indított.

Az augusztus 20-i állami rendezvénysorozatot megvalósító cég vezetője úgy reagált a közbeszerzést érintő kritikákra a Facebook-oldalán, hogy várja a vizsgálat eredményét, a szükséges jogi lépések előkészítését megkezdte. Besnyő Dániel, a Centrum Production vezetője szerda esti bejegyzésében azt írta, hogy a közbeszerzési eljárást természetesen nem ő bonyolította, az állami rendezvényszervező ügynökségtől kaptak meghívást az ajánlattételre.

Elismerte, hogy a Lounge Eventnél valóban van egy csapat olyan szakember, akik specifikus tudással és tapasztalattal rendelkeznek, s ezzel a 13 szakemberrel magánszemélyként szerződtek a projekt megvalósítási időszakára, a sikeres pályázatot követően, hogy ez a tudás a rendezvény létrehozását segítse.

„A cégem nem tiszás cég, kormányoktól és pártoktól függetlenül működik több mint 20 éve, több mint 500 sikeres projekten vagyunk túl”

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy az ő víziója az volt, hogy az augusztus 20-i rendezvénysorozatot szakmailag megújítsák, és mindezt felelős gazdálkodás mellett tegyék. Jelezte, hogy az állam a korábbi, mintegy 17 milliárd forint helyett idén 4 milliárd forintot költött a rendezvénysorozatra.

Annak érdekében, hogy átlássa a valós költségeket, információkat kért a Lounge Event cégtől azzal kapcsolatban, hogy a korábbi években kik és hogyan árazták a szolgáltatásokat. Addigra már az egész szakmának nyilvánvaló volt, hogy a Lounge nem fog állami rendezvényt megvalósítani, és az is, hogy a nemzeti ünnepet is megrendezik, ahogy minden évben.

„Az eredményeinkért, a munkánkért, a szakmai döntéseinkért és a gazdálkodásunkért a felelősséget vállalom. Várom a vizsgálat eredményét, mert meggyőződésem, hogy a tények egyértelmű tisztázása véget vet az engem és a cégemet ért alaptalan vádaknak és támadásoknak. A szükséges jogi lépések előkészítését megkezdtem” – fogalmazott a cégvezető.

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