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Tûzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2026. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Reagált a Belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepségekkel kapcsolatos információkra

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Az idei Szent István-napi budapesti állami ünnepség kisebb volt a korábbiaknál és kevesebb pénzbe is került – közölte augusztus 20-a előtt a tárca. A napokban olyan üzenetváltások jelentek meg a sajtóban és a közösségimédia-felületeken, amelyek felvetik a szabálytalanságok gyanúját.

Az augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el – írta a rendezvény sikerességét hangsúlyozó közleményében a tárca azután, hogy a sajtóban számos információ jelent meg egy szokatlannak tűnő beszerzési folyamatról.

Hadházy Ákos volt független országgyűlési képviselő azt állította korábban a Facebook-oldalán, hogy hozzá is eljutottak olyan levelezések, amelyek az augusztus 20-i fővárosi, központi rendezvénysorozat lebonyolításával kapcsolatosak, és amelyekről a G7 írt korábban. Összesen három céget hívtak meg a pályázatra (azért kellett új lebonyolítás, mert a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június 23-án azonnali hatállyal felmondta a szerződéseit a Balásy Gyula tulajdonában álló Lounge-csoporttal), de csak egy adott be ajánlatot (3,1 milliárd forintért). A lap és a képviselő szerint nem volt teljesen szabályos az eljárás, a versenyt korlátozhatták.

Az ügyben felmerült Radnai Márk neve is, mint olyan személyé, aki mindenről tudott. A Tisza országgyűlési képviselője, alelnöke a Facebookon azt írta, hogy a rendezvény megszervezésében és a közbeszerzésben semmilyen módon nem vett részt. Hozzátette: a nyilvánosságra hozott levelezések egy részén másolatban szerepel ugyan az e-mail-címe, de a hivatkozott leveleket nem olvasta, azokra nem válaszolt, tartalmukról a sajtóból értesült. „Az állami rendezvényszervezésben nincs sem feladatom, sem hatásköröm” – közölte, megjegyezve, hogy 2026. május 9. óta már nem foglalkozik állami rendezvények szervezésével.

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Kezdőlap    Belföld    Reagált a Belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepségekkel kapcsolatos információkra

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