Megvan, hogyan alakítanák át a Népligetet – látványtervek

„A fideszmédia most épp azzal támad, hogy az új kormánynak a Planetárium felújítására vonatkozó terveit a Népligetben támogatom, bezzeg az Orbán-kormány terveit a Városliget beépítésére elleneztem” – írja közösségi oldalán Karácsony Gergely. Mintha egy 2 ezer négyzetméteres, már létező és fontos feladatot ellátó épület felújítása és 50 ezer négyzetméternyi (csak a Nemzeti Galéria ekkora lett volna) új épület megépítése ugyanaz a tétel lenne. És mintha a Városliget és a Népliget ugyanaz a történet lenne – fogalmaz a főpolgármester.

Mint írja: pedig a Városliget éppen a túlhasználattól, a Népliget pedig pont az alulhasználattól szenved. A park alacsony kihasználtsága pedig bevonzza azokat a nemkívánatos társadalmi jelenségeket, amelyek miatt aztán még kevesebben használják parkként az egyébként gyönyörű Népligetet.

„Valaha a Népligetben volt Budapest legnagyobb vendéglője, a műemléki védettségű épületet tíz éve az épülő Fradivárosra hivatkozva bontották le – ami aztán persze nem épült meg, és most joggal teszi fel az új kormány a kérdést, hogy hol a pénz, amit erre kaptak. A Planetárium is több mint tíz éve áll üresen, miközben a felújításához szükséges pénz kb. hússzorosát költötte el az Orbán-kormány az Üllői út másik oldalán stadionokra…”

Most azonban megtörhet a Népligetet fojtogató évtizedes negatív spirál, hiszen az új kormány nemcsak a Planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a Közlekedési Múzeum, és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a Déli Körvasút keretében. Már „csak” magának a parknak kellene új erőre kapnia – olvasható Karácsony Gergely bejegyzésében.