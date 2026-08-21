Magyar Péter így töltődik fel – videó

Magyar Péter videója eléggé katonásra hangolt, de a kísérő szövegben arról számol be, hogy „feltöltődtem ismét hazaszeretetből, nemzeti összetartozásból és mosolyból.”
Reagált a Fidesz arra, hogy Lázár János lemondott a mandátumáról
Magyar Péter videója eléggé katonásra hangolt, de a kísérő szövegben arról számol be, hogy „feltöltődtem ismét hazaszeretetből, nemzeti összetartozásból és mosolyból.”
Erősödött a forint péntek reggel a nemzetközi devizakereskedelemben mind az euróhoz, mind a dollárhoz képest. Az árfolyamot az amerikai kötvénypiaci beavatkozás után az euróhoz képest háromhavi mélypontot is megjárt dollár befolyásolja leginkább. Mivel hazánkban az ünnepnap miatt bankszünnap is van, ezért a bankközi piac zárva tart: mindez illikviditást okoz a forint kereskedésében.
Az Egyesült Államok világcsendőri szerepe átalakulóban van, mivel katonai erőforrásai egyre inkább megoszlanak a különböző globális válságövezetek között.
Scientists say the growing El Niño weather pattern is an "unprecedented event" and means 2027 is likely to be the world's hottest year on record.