Magyar Péter így töltődik fel – videó

Erősödött a forint péntek reggel a nemzetközi devizakereskedelemben mind az euróhoz, mind a dollárhoz képest. Az árfolyamot az amerikai kötvénypiaci beavatkozás után az euróhoz képest háromhavi mélypontot is megjárt dollár befolyásolja leginkább. Mivel hazánkban az ünnepnap miatt bankszünnap is van, ezért a bankközi piac zárva tart: mindez illikviditást okoz a forint kereskedésében.