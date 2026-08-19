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Nyitókép: Giuseppe Lami

M3-as buszbaleset: XIV. Leó pápa is imádkozik az elhunyt lengyel utasok lelki üdvéért

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Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával augusztus 18-án küldött táviratában a Szentatya lelki közelségéről biztosította mindazokat, akiket a Magyarországon történt tragikus esemény sújtott.

A Međugorjéból haza tartó lengyel zarándokokat szállító autóbusz augusztus 16-án, vasárnap éjjel történt balesetében tizenkét fő vesztette életét, tízen pedig válságos állapotban vannak. A rendelkezésre álló információk szerint a zarándokok a rzeszówi egyházmegyéből és a przemyśli főegyházmegyéből érkeztek – írja a magyarkurir.hu.

XIV. Leó pápa az elhunytakat „Isten irgalmába” ajánlotta, és kérte az Urat, hogy adjon vigasztalást a gyászoló családoknak.

A balesetet követően néhány órán belül Tadeusz Wojda érsek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke, valamint a rzeszówi püspökök is imáikról biztosították az áldozatok hozzátartozóit és a sérülteket. Ugyanígy tett Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is.

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Kezdőlap    Belföld    M3-as buszbaleset: XIV. Leó pápa is imádkozik az elhunyt lengyel utasok lelki üdvéért

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