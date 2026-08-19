M3-as buszbaleset: XIV. Leó pápa is imádkozik az elhunyt lengyel utasok lelki üdvéért

A Međugorjéból haza tartó lengyel zarándokokat szállító autóbusz augusztus 16-án, vasárnap éjjel történt balesetében tizenkét fő vesztette életét, tízen pedig válságos állapotban vannak. A rendelkezésre álló információk szerint a zarándokok a rzeszówi egyházmegyéből és a przemyśli főegyházmegyéből érkeztek – írja a magyarkurir.hu.

XIV. Leó pápa az elhunytakat „Isten irgalmába” ajánlotta, és kérte az Urat, hogy adjon vigasztalást a gyászoló családoknak.

A balesetet követően néhány órán belül Tadeusz Wojda érsek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke, valamint a rzeszówi püspökök is imáikról biztosították az áldozatok hozzátartozóit és a sérülteket. Ugyanígy tett Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is.