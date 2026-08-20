ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.87
usd:
312.47
bux:
0
2026. augusztus 20. csütörtök István
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Üzent a tragikus balesetet szenvedett lengyel busz sofőrje

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Együttérzését fejezi ki az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőrje az érintetteknek és hozzátartozóiknak - tájékoztatta a sofőr ügyvédje az MTI-t csütörtök este, rámutatva ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak.

Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset következményeivel és azok súlyával is. Hozzátette: a busz vezetőjét rendkívül megviselték a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget.

Az ügyvéd kiemelte, az eljárás nagyon korai szakaszban van, így a nyomozás érdekeire figyelemmel nem osztanak meg további részleteket az ügyről, de tisztában vannak azzal, hogy az jelentős közérdeklődésre tart számot. A család további információkat a jövőben a jogi képviselőjükön keresztül oszt meg a nyilvánossággal.

A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították.

A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás, a bíróság kedden döntött a letartóztatásáról.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Üzent a tragikus balesetet szenvedett lengyel busz sofőrje

buszbaleset

áldozatok

sofőr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Augusztus 20-a: országszerte kezdődnek a tűzijátékok – videó, fotók, percről percre

Augusztus 20-a: országszerte kezdődnek a tűzijátékok – videó, fotók, percről percre

Rendben zajlottak az augusztus 20-i események, már javában tartanak az esti programok. Budapesten a tűzijáték lassan a végéhez közeledik, máshol viszont csak este tízkor kezdődik majd. Marco Rubio is üzent Magyarországra – tartsanak velünk!
 

Baka András az állami ünnepi tűzijáték előtt szólt a nemzethez

Baj van a tűzijáték idején? Térképen mutatjuk, hol állnak a mentők

Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is

Cserhalmi György átvette kitüntetését – képek

Orbán Viktor a Facebookon üzent

Bóka János: meg kell neveznünk, mi igaz és mi hamis

Európa AI-jövője nem a felhőben dől el

Európa AI-jövője nem a felhőben dől el

A mesterséges intelligenciáról sokszor úgy beszélünk, mintha a felhőben lakna. Valójában azonban adatközpontokban fut, áramot fogyaszt, hőt termel, hálózatot terhel. Európa most szembesül azzal, hogy a digitális szuverenitás nemcsak algoritmusokból és szabályozásból áll, hanem erőművekből, vezetékekből és ipari kapacitásból is.
VIDEÓ
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.24. hétfő, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Reagált Teherán az amerikai fenyegetésre, ebből nehezen lesz béke

Reagált Teherán az amerikai fenyegetésre, ebből nehezen lesz béke

Az iráni külügyminisztérium csütörtökön úgy vélte, hogy a Donald Trump amerikai elnök által Teherán ellen bejelentett büntetőintézkedések és "gazdasági háború" "gazdasági terrorizmussal" és emberiesség elleni bűncselekményekkel" érnének fel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Hatoslottó nyerőszámai a 34. héten, csütörtök

A Hatoslottó nyerőszámai a 34. héten, csütörtök

Kihúzták a Hatoslottó 34. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 1,1 milliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

BBC
Business Sport Travel Science
US says sanctions will 'squash' Iran's economy and 'collapse' its regime

US says sanctions will 'squash' Iran's economy and 'collapse' its regime

The US treasury secretary says allies will need to decide whether they "are with us or against us".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 20. 21:33
Baka András az állami ünnepi tűzijáték előtt szólt a nemzethez
2026. augusztus 20. 20:30
Orbán Viktor is kommentálta Lázár János lemondását
×
×