Üzent a tragikus balesetet szenvedett lengyel busz sofőrje

Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset következményeivel és azok súlyával is. Hozzátette: a busz vezetőjét rendkívül megviselték a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget.

Az ügyvéd kiemelte, az eljárás nagyon korai szakaszban van, így a nyomozás érdekeire figyelemmel nem osztanak meg további részleteket az ügyről, de tisztában vannak azzal, hogy az jelentős közérdeklődésre tart számot. A család további információkat a jövőben a jogi képviselőjükön keresztül oszt meg a nyilvánossággal.

A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították.

A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás, a bíróság kedden döntött a letartóztatásáról.