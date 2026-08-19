Cserhalmi Györggyel kapcsolatban tett bejelentést Magyar Péter

A 2026. augusztus 20-i nemzeti ünnepünken Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét – jelentette be a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.

„Cserhalmi György csodálatos színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját” – idézte fel.

Minden magyar ember nevében köszöni Cserhalmi Györgynek, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett.

„Büszke vagyok rá, hogy ő kapja meg a rendszerváltás után először az egyik legmagasabb állami kitüntetést” – zárta bejegyzését a kormányfő.