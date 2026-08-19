Boltba menne augusztus 20-án? Mutatjuk, hol lehet még szerencséje

Augusztus 20., csütörtök munkaszüneti nap, augusztus 21., péntek pedig áthelyezett pihenőnap, amelyet augusztus 8-án, szombaton kellett ledolgozni. A boltok szempontjából azonban fontos különbség van a két nap között:

csütörtökön általános zárvatartás lesz, pénteken viszont a legtöbb üzlet újra kinyit.

Augusztus 20-án zárva tartanak az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a Spar és a Tesco hagyományos üzletei is. A franchise-rendszerben működő kisebb boltoknál lehetnek kivételek, ezért a CBA, Príma, Coop és Reál üzleteknél érdemes előre ellenőrizni az adott bolt nyitvatartását.

Augusztus 21-én a nagyobb áruházláncok jellemzően a szokásos pénteki rend szerint várják a vásárlókat, és a kisebb boltok többsége is kinyit. Augusztus 22-én a megszokott szombati, 23-án pedig a vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben.

Hol lehet vásárolni augusztus 20-án?

Az ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak és az ott működő üzletek, egyes tulajdonos által működtetett kisebb boltok, valamint az önálló virágboltok, újságosok és édességboltok.

A Spar tájékoztatása szerint nyitva lehetnek a benzinkutakon található üzletei, egyes Spar Partner és Spar Market áruházak, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő City Spar is.

A vendéglátó- és szórakozóhelyek szintén kinyithatnak, így az éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek augusztus 20-án is fogadhatnak vendégeket.

A bevásárlóközpontok is nyitva lehetnek, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ott működő üzletek is kinyitnak. A plázák boltjainak többsége várhatóan zárva lesz, miközben a mozik, szórakozóhelyek, illetve egyes éttermek és kávézók saját döntésük alapján működhetnek – olvasható a Portfolio összeállításában.

Gyógyszertárak

Ha augusztus 20-án van szükség gyógyszerre, a patikák megszokott hétköznapi nyitvatartására nem lehet számítani. Elsősorban az ügyeletes, készenléti, illetve folyamatosan nyitva tartó gyógyszertárak lesznek elérhetők.

Az aktuális ügyeletet és készenlétet az OGYÉI gyógyszertárkeresőjében lehet ellenőrizni. A gyógyszertárak bejáratánál emellett fel kell tüntetni a legközelebbi ügyeletes vagy készenléti patika nevét, címét, telefonszámát és az ügyelet, illetve készenlét időtartamát.

A Magyar Posta a hosszú hétvégére külön ünnepi munkarendet vezet be. Augusztus 20-án valamennyi postahely zárva tart. Augusztus 21-én azok a postahelyek nyitnak ki, amelyek szombatonként is működnek: pénteken szombati munkarend lesz érvényben. Augusztus 22-én szintén a megszokott szombati rend szerint működnek a posták.

Az üzletházakban található, illetve postapartnerek által működtetett postahelyek nyitvatartása eltérhet az általános rendtől, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az adott posta nyitvatartását.