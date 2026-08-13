Balogh Mária a lengyel DoRzeczy lapnak adott interjújában azt mondta: a politikus mindmáig nem hallott vádat, a börtönben poloskacsípésekkel és rendkívüli hőséggel küzd, ártatlanságába vetett hite és vallásossága azonban tartja benne a lelket. Minderről az index.hu portál ír.

Bús Balázs élettársa elmondta: csak az ügyvédtől tudta meg, hogy párját elvitték a szegedi Csillag börtönbe. Szigorúan el van szigetelve a többi rabtól, celláját is csak napi egy órára hagyhatja el, amikor kiengedik sétálni az udvarra. A nő kiemelte, hogy szerinte nem is ilyen körülmények között kellene tartani egy előzetes letartóztatásban lévő személyt.

Csak három hét után beszéltek először, amikor Papp Gábor ügyvéd az ügyészséghez fordult segítségért.

Balogh Mária kiemelte, hogy a politikusnak nagy segítséget nyújt a hite, sokat imádkozik. Bús Balázs teológiát tanult, de katonai szolgálatot is teljesített, ami állítása szerint segít neki távolságtartóan kezelni például azt, hogy poloskákkal van teli a cellája, vagy azt, hogy a séta idejét a legnagyobb melegre időzítik.

Amikor legutóbb találkoztak, akkor a politikus jól tartotta magát, bár Mária nem tudja, hogyan lesz a továbbiakban, mert a poloskacsípések miatt „teljesen összeharapdált karokkal jár”.