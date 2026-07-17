Már van is egy jelölt a Kutya Párt elnöki posztjára

Tóth-Benedek Csanád elnökségi tag biztosan elindul a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöki pozíciójáért – számolt be róla a Népszava.

A párt tisztújítása várhatóan valamikor augusztus második felében lesz. Jelenleg társelnöki rendszer működik a pártban, és még nem eldöntött, hogy így marad-e. Nagy Dávid pártigazgató korábban kijelentette, hogy nem indul az elnöki posztért, és Kovács Gergely XII. kerületi polgármester sem kívánja újra betölteni a pozíciót. Döme Zsuzsanna társelnökről egyikük sem beszélt.

Tóth-Benedek Csanád a lapnak elmondta, egyelőre nem tud másik indulóról, saját szándékát pedig azzal indokolta, hogy nem szeretne „eltűnni” addig, amíg a párt körül rendezetlen problémák vannak – utalva ezzel arra, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem érte el az 1 százalékos küszöböt, és így vissza kell fizetnie a kampányra felvett állami támogatást.

A párt eddig 166 millió forintot utalt vissza a Magyar Államkincstárnak, amit közösségi adakozásból gyűjtött. Tóth-Benedek most azt mondta, hogy őszig 10 és 100 millió forint közötti összeget terveznek még visszafizetni.