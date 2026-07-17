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Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Még mindig keresi a duguláselhárító maffia áldozatait a rendőrség – Önt is átverte „Erdei Alfréd”?

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Habár a rendőrség egy több helyszínen végrehajtott, összehangolt akció során három embert is őrizetbe vett a jelentősen túlárazott duguláselhárító szolgáltatások ügyében, még mindig nem tudni, pontosan hány embert károsítottak meg, ezért várják az áldozatok jelentkezését.

A rendőrség néhány nappal ezelőtt Tökölön, Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott házkutatásokat. Az akció során három férfit vettek őrizetbe, a nyomozók pedig több mint egymillió forint készpénzt is lefoglaltak – írja a blikk.hu.

A gyanú szerint a csoport az interneten, a kidugitlak.hu oldalon keresztül szerzett ügyfeleket. A kiszállást követően ugyan elhárították a dugulást, azonban a munka végén a piaci ár többszörösét számlázták ki megrendelőiknek.

A sajtónak nyilatkozó egyik áldozat arról számolt be, hogy a férjével ők is az interneten akadtak rá a szolgáltatásra. Ezután a kiérkező szakemberek részletesen ismertették a munkafolyamatot, majd közölték, hogy a vártnál súlyosabb a probléma, ezért speciális eszközöket kell használniuk. A munka végeztével aztán egy rendkívül magas összegről szóló számlát nyújtottak át.

Az utalásos fizetéshez a számlát e-mailben küldték el, ám a szerelők addig nem voltak hajlandók távozni az ingatlanból, amíg meg nem érkezett a pénz.

Egy másik megkárosított azt mondta, a szerelők méterenként 18 ezer forintos díjat közöltek vele. Kezdetben azt hitte, a javítás néhány tízezer forintból megoldható lesz, később azonban azt állították, hogy a dugulás nyolc méter mélyen található. Végül 200 ezer forintról kapott számlát, amit Erdei Alfréd nevére állítottak ki. Az áldozat szerint csak hosszas kérés után jutott hozzá a számlához, amelyre a biztosító végül 40 ezer forintos térítést fizetett. Később megpróbálta felvenni a kapcsolatot a számlán szereplő vállalkozóval, válasz azonban nem érkezett.

Mint kiderült, valóban létezett Tunyogmatolcson egy Erdei Alfréd nevén bejegyzett, szennyvízkezeléssel foglalkozó vállalkozás, amely azonban időközben megszűnt. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült annak lehetősége, hogy a gyanúsítottak jogosulatlanul használták fel a vállalkozó nevét és adatait.

A rendőrség tehát folyamatosan várja azon személyek jelentkezését, akik Erdei Alfréd nevére kiállított számlát kaptak duguláselhárítási munkáról, és úgy vélik, hogy a szolgáltatásért indokolatlanul magas összeget fizettek. Az új bejelentések hozzájárulhatnak a nyomozás további eredményességéhez.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Még mindig keresi a duguláselhárító maffia áldozatait a rendőrség – Önt is átverte „Erdei Alfréd”?

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