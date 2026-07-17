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Tarr Zoltán miniszter.
Nyitókép: Tarr Zoltán

NKA: új alelnököt nevezett ki Tarr Zoltán

Infostart / MTI

Mattyasovszky-Zsolnay Bencét, a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tarr Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnökének - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök dolgoznak a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén.

Tarr Zoltán bejegyzésben „szigorú elszámoltatásról” ír a Hankó-botrány átvilágításának részeként. A közlés szerint 806 pályázónak küldtek felszólítást, amelyben arra kérték őket, hogy 15 napon belül nyújtsanak be részletes beszámolót a támogatások felhasználásáról.

Ezek azok a támogatások, amelyek az előző, bukott miniszter saját kereteként használt az ideiglenes, hírhedt kollégium támogatásaiból. Az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártunk fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes támogatás esetében elengedhetetlen – fogalmazott.

Tarr Zoltán méltatta az új alelnök szakmai hátterét is, jelezve, hogy Mattyasovszky-Zsolnay Bence a kulturális szférából érkezik, és cégvezetői tapasztalattal rendelkezik. Az alelnök korábban Pintér Béla és Társulata produkciós vezetője és a Katona József Színház munkatársa is volt.

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