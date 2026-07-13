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Gulyás Gergely, a Fidesz vezérszónoka felszólal az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításának általános vitájában az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 30-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Gulyás Gergely reagált Magyar Péter Fidesz-forgatókönyves írására

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Valótlannak nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Magyar Péter miniszterelnök alkotmánymódosítással kapcsolatban tett állításait. Magyar Péter szerint a Fidesz „megtiltotta a köztársasági elnöknek”, hogy aláírja majd a mai parlamenti szavazás után az Alaptörvény módosítását, ami többek között Sulyok Tamás elnöki mandátumának végét is kimondja.

„A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani. Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz-frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan” – írta Gulyás Gergely a Facebookon.

A Fidesz frakcióvezetője arra reagált, hogy Magyar Péter az Alaptörvény 17. módosításának hétfői parlamenti elfogadásával kapcsolatban a közösségi oldalán azt írta: a Fidesz „kézi irányításra tért át a Sándor-palotában", megtiltotta a köztársasági elnöknek a módosítás aláírását, és Gulyás Gergely vezetésével előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az államfőnek kellene beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését, „és így az orbáni maffia letörését”.

Gulyás Gergely bejegyzésében úgy értékelt: miközben hétfőn a Tisza az „elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül”, a miniszterelnök minden alapot nélkülöző vádakat fogalmaz meg azokkal szemben, akiket éppen közjogi eszközökkel akar kiiktatni a demokratikus versenyből.

A Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor hozzátette: Magyar Péter bejegyzéséből azzal egyetért, hogy annak, aki „ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényesülését”, ezért később vállalnia kell a felelősséget.

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„Tudjuk, hogy mire készül a bukott állampárt! Tudjuk, hogy a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában” – írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán. Az Országgyűlés hétfőn szavaz az Alaptörvény módosításáról, amely többek között kimondja a jelenlegi köztársasági elnök mandátumának megszűnését is. A kormányfő szerint Sulyok Tamásnak a Fidesz „megtiltotta az aláírást”.
 

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