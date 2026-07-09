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A készülő tankönyveket pakolja egy dolgozó a debreceni Alföldi Nyomdában 2021. július 9-én. Biztosított az idei tankönyvellátás: 13,3 millió tankönyv gyártása van folyamatban, a szeptemberi tanévkezdésre valamennyi az iskolákban lesz. Az előző évhez hasonlóan a köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diáknak biztosítják az ingyenes tankönyveket, erre idén 13 milliárd forintot fordítanak.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Befejezte a 45 milliárdos tankönyvbeszerzés felülvizsgálatát az oktatási tárca

Infostart

A négyéves közbeszerzési keretmegállapodást április végén, még az új kormány megalakulása előtt kötötte meg a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Csökkenthetők a megrendelések, a minisztérium célja a szabad tankönyvválasztás visszaállítása lesz.

Széles körű szakmai egyeztetések folynak az oktatási szféra szereplőivel a kamaráktól és intézményfenntartóktól kezdve a szakszervezeteken át a civil és szakmai szervezetekig – közölte az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM) a Népszava megkeresésére.

A minisztérium tájékoztatása szerint már elindították a tankönyvkínálat bővítésére meghirdetett pályázatot, amelyre összesen 826 kiadványt küldtek be a kiadók. Erre nem hagyományos tankönyvekkel, hanem a közismereti tankönyvekhez kapcsolódó kiegészítő kiadványokkal, digitális tananyagokkal és speciális tanulástámogató tartalmakkal (munkafüzetek, feladat- és szöveggyűjtemények, atlaszok) lehetett jelentkezni.

A tárca a legfőbb intézkedések között megemlítette a százezer forintos iskolakezdési támogatás elfogadását a rászoruló gyerekek számára, továbbá zajlanak az előkészületek annak érdekében, hogy a szakképzésben kivezessék a kancellári rendszert, a szakképzési centrumok élére pedig a tervek szerint pályázati úton választanak majd új vezetőket.

Az OGYM közölte: véget ért a felülvizsgálata annak a négyéves, 45 milliárd forint értékű közbeszerzési keretmegállapodásnak, amelyet a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) április végén, még az új kormány megalakulása előtt kötött meg. A tárca tájékoztatása szerint

a KELLO és az Alföldi Nyomda lemondott a megállapodásban biztosított kizárólagosságról, valamint arról is nyilatkozott, hogy a keretösszeg csökkentése miatt nem támaszt semmilyen követelést az állammal szemben.

„Ennek köszönhetően a megrendelések a jövőben korlátozás nélkül csökkenthetők. Ez azért is fontos, mert a Tisza-kormány kiemelt célja a pedagógusok szabad tankönyvválasztásának a helyreállítása” – közölte a tárca.

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Kezdőlap    Belföld    Befejezte a 45 milliárdos tankönyvbeszerzés felülvizsgálatát az oktatási tárca

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