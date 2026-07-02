Sáskajárásról írt a Fidesz a közmédia ideiglenes vezetőjének kapcsán

Mint Havasi Bertalan kommunikációs igazgató írta, „az egész államigazgatásban tiszás ügyvédi invázió van, egymás után nevezik ki fontos és jól fizető pozíciókba a tiszás jogászokat.” A közmédia élére szakértelemmel, szakmai tapasztalattal rendelkező vezetők helyett szintén egy pártkinevezett kapott megbízást. Ez előrevetíti „a magyarpéteri önkény további kiterjesztését”, amely most már a sajtó- és véleményszabadság területét is elérte.

A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy a kormány ne korlátozhassa a politikai véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon – közölték.