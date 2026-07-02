Rövidülhetnek a várólisták az egészségügyben

Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely az egészségügyi miniszterre rója ki a felaataot: hozzon javaslatot az ügyben. A MAgyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint

a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését.

Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista-csökkentő és kapacitásbővítő program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényét.

A határidő: 2026. augusztus 15.