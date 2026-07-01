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Strandolók a siófoki Aranyparton.
Nyitókép: Getty Images/belizar73

Könnyen célponttá válhat bárki a Balaton partján

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A nyári kánikulában sokan a Balaton „hűsítő” vizében keresnek menedéket, ám a fürdőzés közben gyakran őrizetlenül maradnak az értékek. A törölközővel vagy pokróccal letakart telefonok, pénztárcák és slusszkulcsok azonban nem jelentenek valódi védelmet: a tolvajok éppen az ilyen könnyű célpontokra vadásznak. A strandlopások elkövetői többnyire nem erőszakkal dolgoznak, hanem gyors, jól begyakorolt trükkökkel használják ki a figyelmetlenséget.

Gyakori módszer, hogy a tolvaj egyszerűen odasétál egy üresen hagyott plédhez, saját törölközőt dob rá, majd távozáskor egy mozdulattal magával viszi az alatta rejtőző értékeket is. Sok esetben többen dolgoznak együtt: amíg egyikük eltereli a környezet figyelmét, társa átkutatja a táskákat és ruhákat.

A gyanút sokszor az is elaltatja, hogy az elkövetők kisgyerekkel vagy kutyával érkeznek, így teljesen ártalmatlannak tűnnek. A balatoni rendőrkapitányságok a főszezonban fokozott jelenléttel és civil ruhás rendőrökkel is próbálják visszaszorítani a lopásokat, amelyek leggyakrabban délután 14 és 17 óra között fordulnak elő – írja a veol.hu.

A védekezés legegyszerűbb módja, ha a strandolók nem hagyják őrizetlenül értékeiket. A legtöbb fürdőhelyen már elérhetők értékmegőrző széfek, de hasznos lehet egy vízálló tok is, amelyben a telefon és a fontosabb tárgyak a vízbe is magunkkal vihetők. A tolvajok számára ugyanis a pokróc nem akadályt jelent, hanem lehetőséget – olvasható.

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