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A Budapesti Közművek FKF Köztisztaság Divíziójának locsolóautója a XIII. kerületi Petneházy utcában 2026. június 21-én. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos június 20-tól a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján, valamint életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan június 23-án éjfélig fog tartani.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Hőség: meghosszabbították a vörös kódot

Infostart / MTI
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Meghosszabbították jövő hét kedd éjfélig a vörös kódot – közölte a szociális- és családügyi miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Kátai-Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy „figyeljünk egymásra”, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek, főleg a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők, a betegek és a hajléktalanok.

A vörös kód szombat hajnalban lépett életbe és kedd éjfélig tartott, de a hőség miatt meghosszabbították. A rendelkezésnek két fontos célja van: egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

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Kezdőlap    Belföld    Hőség: meghosszabbították a vörös kódot

hőség

vörös kód

szociális és családügyi miniszter

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