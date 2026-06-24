Hőség: meghosszabbították a vörös kódot

Kátai-Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy „figyeljünk egymásra”, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek, főleg a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők, a betegek és a hajléktalanok.

A vörös kód szombat hajnalban lépett életbe és kedd éjfélig tartott, de a hőség miatt meghosszabbították. A rendelkezésnek két fontos célja van: egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.