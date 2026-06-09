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Vasúti sínek.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Vonat gázolt Rákoscsabán

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Egy ember meghalt, a környéken jelentős a fennakadás.

Elgázolt egy embert az Aszódról a Keleti pályaudvarra tartó S80-as vonat Budapest külvárosában, Rákoscsaba és Rákoscsaba–Újtelep között. A baleset következtében a hatvani vonalon jelentős fennakadások alakultak ki – írja a Blikk a Mávinformra támaszkodva.

A baleset a Szent Imre herceg út közelében történt. Az érintett szakaszon a vonatközlekedés ideiglenesen lelassult, több járat menetideje 10–20 perccel megnőtt, de olyan is volt, amely teljesen kimaradt – számolt be a katasztrófavédelem.

A Mávinform tájékoztatása szerint a mentési munkálatok és a helyszínelés ideje alatt a vonatok Rákosliget és Pécel között csak egy vágányon közlekednek.

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