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Egy szirénázó mentőautó látszik egy másik mentő visszapillantó tükrében.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Gálvölgyi-ügy: négy ember áll bíróság elé

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A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt két mentésirányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentésvezető ellen, pénzbüntetést és foglakozástól eltiltást indítványozva.

Gálvölgyi János rosszulléte 2023 májusában vált országos üggyé, amikor a családja többszöri telefonhívás ellenére sem kapott időben mentőt. Végül a hozzátartozói saját autóval vitték kórházba az életveszélyes állapotban lévő művészt – írja a Blikk.

A vádirat lényege szerint 2023. május 10-én egy nő az édesapja nehézlégzése és egyéb panaszai miatt mentőt hívott egy budapesti címre.

A hívást az egyik vádlott, egy vidéki szolgálati helyen dolgozó női mentésirányító fogadta, aki beszélt a rosszul levő sértett feleségével telefonon. Ezután mentőegység küldését ígérte, amit végül nem tett meg, az esetet nem kezelte a megfelelő sürgősségi szint szerint. Beszélt ugyan egy fővárosi betegfelvevő kolléganőjével, aki azonban szintén nem intézkedett kellőképpen.

A mentésirányítót egyikük sem vonta be közvetlenül. A mentésirányító férfi észlelte ugyan az esetet a rendszerbeli adatokból, azonban ő sem intézkedett mentő küldése iránt.

Mivel nem érkezett mentő, a sértett másik lánya is felhívta a segélyhívót, ahol egy másik vidéki mentésirányítót kapcsoltak, ő az ügy negyedik vádlottja. Ez a férfi a hívót arról tájékoztatta, hogy az adott címre még nem indítottak mentőegységet, majd a továbbiakban a beteg állapota felől érdeklődött. A hívó ekkor már nem adott további tájékoztatást, ezért a mentésirányító elköszönt és bontotta a vonalat.

A mentő iránti kérés kezelése során a vádlottak nem a tőlük elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint nem a munkaköri leírásuk, a szakmai szabályok és protokoll betartásával jártak el. A mentőegység küldése iránt a sértett mentésében résztvevő vádlottak egyike sem intézkedett, pedig annak sürgősségét fel kellett volna ismerniük.

A vádlottak mulasztásai miatt az életveszélyes állapotban lévő sértett mielőbbi szakszerű mentőellátása teljesen elmaradt.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg a két nőt és két férfit. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság büntetővégzésben szabjon ki pénzbüntetést velük szemben, és tiltsa el őket határozott időre a foglakozásuk gyakorlásától. Emellett kötelezze a vádlottakat a felmerült, több mint 1 millió forintos bűnügyi költség egyetemleges viselésére.

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Kezdőlap    Belföld    Gálvölgyi-ügy: négy ember áll bíróság elé

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