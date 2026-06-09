Gálvölgyi-ügy: négy ember áll bíróság elé

Gálvölgyi János rosszulléte 2023 májusában vált országos üggyé, amikor a családja többszöri telefonhívás ellenére sem kapott időben mentőt. Végül a hozzátartozói saját autóval vitték kórházba az életveszélyes állapotban lévő művészt – írja a Blikk.

A vádirat lényege szerint 2023. május 10-én egy nő az édesapja nehézlégzése és egyéb panaszai miatt mentőt hívott egy budapesti címre.

A hívást az egyik vádlott, egy vidéki szolgálati helyen dolgozó női mentésirányító fogadta, aki beszélt a rosszul levő sértett feleségével telefonon. Ezután mentőegység küldését ígérte, amit végül nem tett meg, az esetet nem kezelte a megfelelő sürgősségi szint szerint. Beszélt ugyan egy fővárosi betegfelvevő kolléganőjével, aki azonban szintén nem intézkedett kellőképpen.

A mentésirányítót egyikük sem vonta be közvetlenül. A mentésirányító férfi észlelte ugyan az esetet a rendszerbeli adatokból, azonban ő sem intézkedett mentő küldése iránt.

Mivel nem érkezett mentő, a sértett másik lánya is felhívta a segélyhívót, ahol egy másik vidéki mentésirányítót kapcsoltak, ő az ügy negyedik vádlottja. Ez a férfi a hívót arról tájékoztatta, hogy az adott címre még nem indítottak mentőegységet, majd a továbbiakban a beteg állapota felől érdeklődött. A hívó ekkor már nem adott további tájékoztatást, ezért a mentésirányító elköszönt és bontotta a vonalat.

A mentő iránti kérés kezelése során a vádlottak nem a tőlük elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint nem a munkaköri leírásuk, a szakmai szabályok és protokoll betartásával jártak el. A mentőegység küldése iránt a sértett mentésében résztvevő vádlottak egyike sem intézkedett, pedig annak sürgősségét fel kellett volna ismerniük.

A vádlottak mulasztásai miatt az életveszélyes állapotban lévő sértett mielőbbi szakszerű mentőellátása teljesen elmaradt.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg a két nőt és két férfit. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság büntetővégzésben szabjon ki pénzbüntetést velük szemben, és tiltsa el őket határozott időre a foglakozásuk gyakorlásától. Emellett kötelezze a vádlottakat a felmerült, több mint 1 millió forintos bűnügyi költség egyetemleges viselésére.