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Három Európai Uniós zászló lengedezik Brüsszelben egy középület előtt.
Nyitókép: Unsplash

Igen és nem – két fontos kérdésben döntött Brüsszel

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság szerdán lezárta két európai polgári kezdeményezés előzetes jogi vizsgálatát: nyilvántartásba vette a digitális személyazonosítás és életkor-ellenőrzés ellen irányuló kezdeményezést, ugyanakkor elutasította a bevándorlás korlátozását célzó beadvány regisztrációját.

A bizottság közlése szerint a digitális azonosítás és életkor-ellenőrzés elleni javaslat megfelel az európai polgári kezdeményezésekre vonatkozó európai uniós rendeletben szereplő formai követelményeknek. A másik kezdeményezés ugyanakkor a testület szerint a javasolt bevándorlási korlátozásokat etnikai, kulturális vagy civilizációs háttér alapján határozná meg, ami a bizottság értékelése szerint faji és etnikai alapon történő megkülönböztetésnek minősül.

A digitális személyazonosítás és életkor-ellenőrzés ellen irányuló kezdeményezést szervezők azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unióban az online szolgáltatások igénybevételéhez használt digitális személyazonosítási és életkor-ellenőrzési rendszerek önkéntesek, a magánszférát tiszteletben tartók és megkülönböztetésmentesek maradjanak.

A kezdeményezés szervezőinek hat hónapjuk van arra, hogy megkezdjék az aláírásgyűjtést, amely ezt követően egy évig tarthat. Az Európai Bizottság csak akkor köteles érdemben foglalkozni a javaslattal, ha legalább egymillió érvényes aláírás gyűlik össze legalább hét uniós tagállamból.

A bevándorlás korlátozását célzó beadványban ideiglenes moratóriumot sürgetnek a nem nyugati országokból érkező bevándorlási lehetőségekre – egyebek mellett a tanulmányi és családegyesítési vízumokra –, valamint az uniós migrációs és menekültügyi rendszer átfogó reformját javasolják.

A szervezők azt is javasolják, hogy a moratórium meghatározásának alapja „Európa őshonos népeinek (...) etnikai és kulturális folytonossága” legyen, szemben azzal, amit a kezdeményezés a „nem nyugati” és "nem európai” migránsok okozta "lakosságcsereként" jellemez.

A bizottság szerint a kezdeményezés a javasolt korlátozásokat etnikai, kulturális vagy civilizációs háttér alapján határozná meg, ami ellentétes az Európai Unió alapvető értékeivel, és az Európai Unió Alapjogi Chartájának diszkriminációtilalmi rendelkezéseivel, valamint az uniós bírósági gyakorlattal.

Az európai polgári kezdeményezés intézményét az EU a lisszaboni szerződéssel vezette be, és 2012 áprilisa óta működik. A mechanizmus lehetővé teszi, hogy legalább egymillió uniós polgár – legalább hét tagállamból – felkérje az Európai Bizottságot egy adott uniós jogszabály előterjesztésére. A bizottság eddig 135 európai polgári kezdeményezést vett nyilvántartásba.

Az európai polgári kezdeményezés nem eshet a bizottság azon hatáskörén kívül, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, nem lehet nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, és nem lehet ellentétes az Európai Unió értékeivel.

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Kezdőlap    Külföld    Igen és nem – két fontos kérdésben döntött Brüsszel

európai bizottság

bevándorlás

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