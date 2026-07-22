A Real Madrid legendája csatlakozik Messihez

A részben David Beckham tulajdonában lévő, Lionel Messit is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végéig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható,

A 91-szeres válogatott futballista karrierje legjobb éveit a Real Madridban töltötte, nyolc szezont játszott a spanyol fővárosi klubban, 336 mérkőzésen lépett pályára, 18 trófeát nyert a csapattal, ötszörös Bajnokok Ligája-győztesnek mondhatja magát.

Casemiro – aki a brazil válogatottal a nyolcaddöntőben búcsúzott a vasárnap befejeződött világbajnokságon – 2022 óta az angol élvonalban szereplő Manchester Unitedet erősítette.