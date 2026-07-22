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A brazil Casemiro (b2) a gólját ünnepli csapattársaival a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak a nyolcaddöntõbe jutásért játszott Brazília-Japán mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

A Real Madrid legendája csatlakozik Messihez

Infostart / MTI

Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miami bejelentette a brazil Casemiro leigazolását.

A részben David Beckham tulajdonában lévő, Lionel Messit is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végéig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható,

A 91-szeres válogatott futballista karrierje legjobb éveit a Real Madridban töltötte, nyolc szezont játszott a spanyol fővárosi klubban, 336 mérkőzésen lépett pályára, 18 trófeát nyert a csapattal, ötszörös Bajnokok Ligája-győztesnek mondhatja magát.

Casemiro – aki a brazil válogatottal a nyolcaddöntőben búcsúzott a vasárnap befejeződött világbajnokságon – 2022 óta az angol élvonalban szereplő Manchester Unitedet erősítette.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden menesztette az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Olekszandr Szirszkijt. Az egy hete tartó tüntetések kereszttüzébe került Szirszkij helyére Mihajlo Drapatijt érkezik. A demonstrálók Szirszkij leváltása mellett a volt főparancsnokkal konfliktusba került Mihajlo Fedorov visszatérését is követelik a védelmi tárca élére. Zelenszkij ennek kapcsán kijelentette, Fedorovnak egy "érdemeinek megfelelő vezetői pozíciót" ajánlott, mely keretében elősegítheti az ország technológiai fejlődését. Közben áramszünetekről számoltak be az oroszok által megszállt Krímben, és több dél-oroszországi városban tűz ütött ki ukrán csapások következtében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi eseményeivel.

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