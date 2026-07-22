Nyolc hónapig tartottak bezárva és kínoztak egy nőt Tiszafüreden

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását, aki az élettársát nyolc hónapon keresztül tartotta elzárva - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség, hozzátéve: a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását.

A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decembertől 2026. július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásukban kétheti rendszereséggel, bódult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt meztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta és több órán át megkötözve tartotta.

A férfi nyolc hónapon át nem engedte ki a sértettet a lakásából, az ablakokat bedeszkázta, esetenként a sértettet a padlásra is több órára bezárta. Amikor a nőnek a városba kellett mennie, mindig elkísérte. A nő végül 2026. július 16-én úgy tudott a gyanúsítottól megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért.

A férfi többszörösen büntetett előéletű, cselekményét felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el – szerepel a közleményben.

A vádhatóság azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagysága miatt fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. Mindezt fokozza, hogy a férfinak nincs bejelentett munkahelye, rendszeres jövedelme, nem tartózkodik a bejelentett lakóhelyén, a tényleges tartózkodási helyét nem jelentette be. Ezen túlmenően feltehető az is, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el, továbbá a sértetti tanút befolyásolná – közölték.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását elrendelte, a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be – szerepel a közleményben.