ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.76
usd:
318.84
bux:
144765.41
2026. július 22. szerda Magdolna
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
üzlet szerződés iratok aláírás
Nyitókép: Pixabay

Nem viszi tovább alapítványát a Mol, közel 43 millió saját részvény kerülhet vissza hozzá

Infostart / MTI

A Mol igazgatósága úgy döntött, hogy a cég nem működteti tovább a Mol Új Európa Alapítványt (MÚEA) más formában - közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján szerdán.

A közlemény szerint a döntés hatására a Mol által 2021-ben az alapítvány rendelkezésre bocsátott 42 977 996 darab „A” sorozatú Mol-részvény és a MÚEA egyéb, a Molra jutó eszköze várhatóan a Mol birtokába kerül. Ez megfogalmazásuk szerint jelentős mértékben nőni fog a sajátrészvény-állományuk.

A kialakult jogszabályi környezetre, valamint a befektetői érdekekre tekintettel a Mol a 2026. évi osztalékfizetést a magyar állammal történt vagyonmegállapodást követően valósítja meg – tették hozzá.

Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi XVIII. törvény szerint a "nem felsőoktatási" közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok (a továbbiakban: kekva) 2026. július 31-ig megszűnnek. A törvény értelmében a Mol dönthet arról, hogy a cég és a magyar állam által a 2021. évi XIX. törvény alapján létrehozott kekvát, a MÚEA-t tovább kívánja-e működtetni más alapítványi formában - idézik fel a döntés hátterét.

A Mol részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. Szerdán a Mol részvények ára 1,66 százalékos emelkedéssel 4400 forinton zárt. Az elmúlt egy évben a Mol részvényeivel 2642 és 4472 forint között kereskedtek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nem viszi tovább alapítványát a Mol, közel 43 millió saját részvény kerülhet vissza hozzá

mol

mol új európa alapítvány

kekva

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új vasúti híd épül Budapesten a Duna fölött – itt vannak a részletek

Új vasúti híd épül Budapesten a Duna fölött – itt vannak a részletek
Elkezdődik a Gubacsi vasúti híd 31 milliárd forintos fejlesztése, amely a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik fontos beruházása.
 

2051-ig titkosították a nemzetbiztonsági bizottság ülését, Szijjártó Pétert is meghallgatnák

Eltörlik a Költségvetési Tanács vétójogát

Megvan a kormányzati ellenőrző szerv új elnöke

Lemond a legfőbb ügyész

„Nyílt politikai irányítás alá kerülhet az ügyészség” – reagált a Fidesz

Továbbra sem áll le a parlament, íme, a program

Orbán Viktor: mostantól minden illegitim, a cél a jogállam békés visszaállítása

Sulyok Tamás: a rendszerváltáskor kialakított jogállamiság lényegében megszűnt

Újabb energiaválság szabadulhat a világra

Újabb energiaválság szabadulhat a világra

A Hormuzi-szorosban a háború idején bevezetett iráni és amerikai blokádok után itt a harmadik: a Teheránnal szövetséges jemeni húszik közölték, hogy megtámadnak bármely tankert, amely szaúdi olajat szállít, azaz bejelentették a saját blokádjukat. Ennek nyomán több olajszállító hajó fordult vissza.
VIDEÓ
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.23. csütörtök, 18:00
Szécsényi Gábor
Az Autó főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos jelentésekre várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Fontos jelentésekre várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Vegyes a hangulat a világ tőzsdéin, Ázsiában nem alakult ki egységes irány, bár a chiprészvények több helyen is erőt mutattak. A befektetők figyelmének középpontjában továbbra is a közel-keleti konfliktus és az ismét emelkedő olajár áll, miközben a vállalati gyorsjelentési szezon is egyre inkább meghatározza a kereskedést. Európában mérsékelt elmozdulásokkal indult a nap, majd egyre jobb lett a hangulat - az USA-ban ezzel szemben vegyes elmozdulásokat mutatnak a vezető indexek. A nap egyik legfontosabb eseménye az Alphabet és a Tesla piaczárás után érkező beszámolója lesz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvolt a vádemelés a kémkedő edző ügyében Angliában: vajon mennyire meszelik el a csaló trénert?

Megvolt a vádemelés a kémkedő edző ügyében Angliában: vajon mennyire meszelik el a csaló trénert?

A 33 éves német szakember teljes felelősséget vállalt azért, mert a klub munkatársait az ellenfelek edzéseinek megfigyelésére utasította.

BBC
Business Sport Travel Science
US to announce deal allowing Saudi Arabia to develop nuclear power

US to announce deal allowing Saudi Arabia to develop nuclear power

The agreement could be worth billions of dollars to the US, whose companies could be involved in building a facility to produce enriched uranium.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 22. 18:19
Lemondott Hegyvidék alpolgármestere a Kovács Gergely munkája miatt
2026. július 22. 18:07
Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország Központnál
×
×