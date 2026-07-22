Nem viszi tovább alapítványát a Mol, közel 43 millió saját részvény kerülhet vissza hozzá

A közlemény szerint a döntés hatására a Mol által 2021-ben az alapítvány rendelkezésre bocsátott 42 977 996 darab „A” sorozatú Mol-részvény és a MÚEA egyéb, a Molra jutó eszköze várhatóan a Mol birtokába kerül. Ez megfogalmazásuk szerint jelentős mértékben nőni fog a sajátrészvény-állományuk.

A kialakult jogszabályi környezetre, valamint a befektetői érdekekre tekintettel a Mol a 2026. évi osztalékfizetést a magyar állammal történt vagyonmegállapodást követően valósítja meg – tették hozzá.

Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi XVIII. törvény szerint a "nem felsőoktatási" közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok (a továbbiakban: kekva) 2026. július 31-ig megszűnnek. A törvény értelmében a Mol dönthet arról, hogy a cég és a magyar állam által a 2021. évi XIX. törvény alapján létrehozott kekvát, a MÚEA-t tovább kívánja-e működtetni más alapítványi formában - idézik fel a döntés hátterét.

A Mol részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. Szerdán a Mol részvények ára 1,66 százalékos emelkedéssel 4400 forinton zárt. Az elmúlt egy évben a Mol részvényeivel 2642 és 4472 forint között kereskedtek.