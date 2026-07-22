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Szikla egy alacsony vízállású tóban.
Nyitókép: Getty Images/carstenbrandt

Kiszáradt a patak, eltűnik a tó: így fest most a Gerecse

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A rendkívüli aszály már a Gerecsében is látványos nyomot hagyott: a tardosi Malomvölgyi-tó vízszintje mintegy másfél métert csökkent, miközben a tavat tápláló patak is teljesen kiszáradt, így természetes utánpótlása gyakorlatilag nincs.

A tó partján egyre nagyobb területen bukkant elő a korábban víz alatt lévő meder, a sekélyebb részek pedig jelentősen visszahúzódtak. A Malomvölgy a Gerecse egyik kedvelt kirándulóhelye, a mostani látvány azonban egészen más képet mutat, mint amit a túrázók tavasszal megszokhattak – írja a kemma.hu, egy galériát is megosztva a vízhiányos helyzetről.

A tardosi tó állapota nem egyedi: Magyarország jelentős részén hónapok óta súlyos csapadékhiány tapasztalható, a talaj kiszáradt, a hőhullámok pedig tovább fokozzák a párolgást. A HungaroMet szerint az ország nagy részén kritikusan alacsony a talaj nedvességtartalma, és a mezőgazdasági aszály is egyre súlyosabb – olvasható.

A szakemberek szerint tartós javulást csak országos kiterjedésű, kiadós csapadék hozhatna. Néhány zápor átmenetileg enyhítheti a helyzetet, de a hónapok óta felhalmozódott vízhiány pótlásához ennél jóval több esőre lenne szükség.

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