Kiszáradt a patak, eltűnik a tó: így fest most a Gerecse

A tó partján egyre nagyobb területen bukkant elő a korábban víz alatt lévő meder, a sekélyebb részek pedig jelentősen visszahúzódtak. A Malomvölgy a Gerecse egyik kedvelt kirándulóhelye, a mostani látvány azonban egészen más képet mutat, mint amit a túrázók tavasszal megszokhattak – írja a kemma.hu, egy galériát is megosztva a vízhiányos helyzetről.

A tardosi tó állapota nem egyedi: Magyarország jelentős részén hónapok óta súlyos csapadékhiány tapasztalható, a talaj kiszáradt, a hőhullámok pedig tovább fokozzák a párolgást. A HungaroMet szerint az ország nagy részén kritikusan alacsony a talaj nedvességtartalma, és a mezőgazdasági aszály is egyre súlyosabb – olvasható.

A szakemberek szerint tartós javulást csak országos kiterjedésű, kiadós csapadék hozhatna. Néhány zápor átmenetileg enyhítheti a helyzetet, de a hónapok óta felhalmozódott vízhiány pótlásához ennél jóval több esőre lenne szükség.