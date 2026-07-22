ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.28
usd:
318.34
bux:
144709.32
2026. július 22. szerda Magdolna
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezõjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Marco Rossi kimondta, amit valószínűleg sok magyar szurkoló gondol

Infostart

Marco Rossi csütörtökön visszatér Magyarországra a nyári szabadságáról, hiszen a hétvégén elkezdődik a labdarúgó NB I, az OTP Bank Liga küzdelemsorozata a Nyíregyháza–Újpest-mérkőzéssel. A szövetségi kapitánnyal az Index készített interjút, amiben többek között szó esett arról, hogy megállta volna-e a helyét a magyar válogatott ebben a 48-as mezőnyben.

„Ha az ember nem jutott ki a válogatottjával a világbajnokságra, nem túl szerencsés azon polemizálni, hogy ott lett volna-e a helyünk – kezdte eszmefuttatását a szövetségi kapitányi posztot nyolc éve betöltő Rossi. – De az igazság az, hogy

szinte fizikai fájdalmat okozott egyik-másik mérkőzés, hiszen óhatatlanul eszébe jutott az embernek: mi is tudunk így játszani, sőt…

Megvolt a lehetőségünk a kijutásra, de nem éltünk vele. Részben a saját hibánkból, részben a külső körülmények miatt. Igen, voltak gyengébb csapatok is, mint a magyar, de ez nem kifogás és nem mentség arra, hogy nem jutottunk ki.”

Rossi szerint Európa a világfutball epicentruma, ezért a kontinensnek a jelenlegi 16-nál több helyet kellene kapnia a világbajnokságon. „A negyeddöntőben hat európai és két Európán kívüli válogatott szerepelt, miközben a 48 csapatos mezőnyben mindössze 16 hely jut Európának. Ez nem igazságos. Minimum 24 hely járna a kontinensnek, így jó eséllyel mi is ott lehetnénk. A FIFA világranglistáján a 39. helyen állunk, vagyis benne vagyunk a legjobb 48-ban” – vélekedett a szövetségi kapitány.

Rossi szerint a 48 csapatos létszám megfelelő, de a kontinensek közötti kvótaelosztásnak arányosabbnak kellene lennie. Hangsúlyozta, ezt nem azért mondja, mert a magyar válogatott nem jutott ki a tornára.

Szerinte a magyar válogatott nem lógott volna ki a világbajnokság mezőnyéből, több olyan csapatot is látott, amely szerinte gyengébb volt a mieinknél.

A tény azonban az, hogy Magyarország elbukott a selejtezőben, és ez kerül be az annalesekbe.

Spanyolország ezzel szemben másodszor lett világbajnok, ráadásul nyolc mérkőzésén mindössze egy gólt kapott. Ezek után szinte értelmetlen azt firtatni, megérdemelte-e a világbajnoki címet – mondta, többek között arról is kifejtve a véleményét, hogy mivel nőtt Spanyolország a mezőny fölé, és hogy mi a hasonlóság Luis de la Fuente és közte.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Marco Rossi kimondta, amit valószínűleg sok magyar szurkoló gondol

labdarúgás

magyar válogatott

marco rossi

világbajnokság

foci-vb

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
2051-ig titkosították a nemzetbiztonsági bizottság ülését, Szijjártó Pétert is meghallgatnák

2051-ig titkosították a nemzetbiztonsági bizottság ülését, Szijjártó Pétert is meghallgatnák
Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is is meghallgatná az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén a Tisza Párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban – mondta Czakó Czirbus Pál, a bizottság kormánypárti tagja a testület szerdai, zárt ülése után.
 

Megvan a kormányzati ellenőrző szerv új elnöke

Lemond a legfőbb ügyész

Továbbra sem áll le a parlament, íme, a program

Orbán Viktor: mostantól minden illegitim, a cél a jogállam békés visszaállítása

Orbán Viktor: mostantól minden illegitim, a cél a jogállam békés visszaállítása

Eljött az önkény kora, az utolsó legitim államfő Sulyok Tamás. A Fidesz nem vesz részt az új közjogi méltóságok megválasztásában, és mindegyiküket illegitimnek fogja tekinteni. A Fidesz célja a demokrácia visszaállítása – mondta Orbán Viktor. A Fidesz elnöke Bóka Jánossal, a Fidesz kedden megválasztott parlamenti frakcióvezetőjével tartott tájékoztatót. Az InfoRádió kérdésére beszélt Szijjártó Péter döntéséről is.
 

Sulyok Tamás: a rendszerváltáskor kialakított jogállamiság lényegében megszűnt

VIDEÓ
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.22. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így is lehet enyhíteni a lakáshiányt: komoly tőke áramlik az egyik északi állam lakáspiacára

Így is lehet enyhíteni a lakáshiányt: komoly tőke áramlik az egyik északi állam lakáspiacára

A Schroders Capital tovább bővíti európai ingatlanhitelezési tevékenységét, és összesen 362 millió dán korona, azaz mintegy 48,4 millió euró értékben nyújt finanszírozást két dániai lakóingatlan-fejlesztéshez - írta meg az IPE Real Assets. Az alapkezelő a hitelek révén a lakásszektor finanszírozásában és a skandináv piacon egyaránt erősíti pozícióját. A finanszírozási konstrukció egy napon talán a magyar lakóingatlan-fejlesztések számára is vonzó lehet - ezekről is szó lesz a Property Investment Forum konferencián, érdemes lesz eljönni!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly pénzügyi gondok a patinás magyar színházban: hónapok óta nem kaptak fizetést a művészek

Komoly pénzügyi gondok a patinás magyar színházban: hónapok óta nem kaptak fizetést a művészek

Fizetési nehézségekkel küzd a Magyar Színház, emiatt a külső munkatársak egy része hónapok óta nem kapta meg a járandóságát.

BBC
Business Sport Travel Science
US to announce deal allowing Saudi Arabia a nuclear programme

US to announce deal allowing Saudi Arabia a nuclear programme

The agreement would fulfil a long-held Saudi ambition but could attract concern in Israel and from some US lawmakers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 22. 17:07
Eltörlik a Költségvetési Tanács vétójogát
2026. július 22. 16:20
Újabb embert vettek őrizetbe, a Fidesz szerint politikai leszámolás zajlik az NKA-ügyben
×
×