Marco Rossi kimondta, amit valószínűleg sok magyar szurkoló gondol

„Ha az ember nem jutott ki a válogatottjával a világbajnokságra, nem túl szerencsés azon polemizálni, hogy ott lett volna-e a helyünk – kezdte eszmefuttatását a szövetségi kapitányi posztot nyolc éve betöltő Rossi. – De az igazság az, hogy

szinte fizikai fájdalmat okozott egyik-másik mérkőzés, hiszen óhatatlanul eszébe jutott az embernek: mi is tudunk így játszani, sőt…

Megvolt a lehetőségünk a kijutásra, de nem éltünk vele. Részben a saját hibánkból, részben a külső körülmények miatt. Igen, voltak gyengébb csapatok is, mint a magyar, de ez nem kifogás és nem mentség arra, hogy nem jutottunk ki.”

Rossi szerint Európa a világfutball epicentruma, ezért a kontinensnek a jelenlegi 16-nál több helyet kellene kapnia a világbajnokságon. „A negyeddöntőben hat európai és két Európán kívüli válogatott szerepelt, miközben a 48 csapatos mezőnyben mindössze 16 hely jut Európának. Ez nem igazságos. Minimum 24 hely járna a kontinensnek, így jó eséllyel mi is ott lehetnénk. A FIFA világranglistáján a 39. helyen állunk, vagyis benne vagyunk a legjobb 48-ban” – vélekedett a szövetségi kapitány.

Rossi szerint a 48 csapatos létszám megfelelő, de a kontinensek közötti kvótaelosztásnak arányosabbnak kellene lennie. Hangsúlyozta, ezt nem azért mondja, mert a magyar válogatott nem jutott ki a tornára.

Szerinte a magyar válogatott nem lógott volna ki a világbajnokság mezőnyéből, több olyan csapatot is látott, amely szerinte gyengébb volt a mieinknél.

A tény azonban az, hogy Magyarország elbukott a selejtezőben, és ez kerül be az annalesekbe.

Spanyolország ezzel szemben másodszor lett világbajnok, ráadásul nyolc mérkőzésén mindössze egy gólt kapott. Ezek után szinte értelmetlen azt firtatni, megérdemelte-e a világbajnoki címet – mondta, többek között arról is kifejtve a véleményét, hogy mivel nőtt Spanyolország a mezőny fölé, és hogy mi a hasonlóság Luis de la Fuente és közte.