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Összeroncsolódott szerelvények a rotterdami Erasmus-hídon 2026. július 22-én, miután két villamos hátulról egymásnak ütközött. A balesetben, amelynek következtében az egyik jármû kisiklott, tizennyolc ember megsérült, közülük ketten súlyosan. A helyszíni mentésben és a sérültek ellátásában mentõhelikopter is részt vett.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Mitchell de Kwant

Nagy sebességgel rohant bele egy villamos a másikba, sokan megsérültek – képek

Infostart

Összeütközött két villamos szerda délelőtt Rotterdam központjában, az Erasmus-hídon, a balesetben legalább tizenöten megsérültek, közülük heten kórházba kerültek, egy ember állapota életveszélyes.

A holland hatóságok tájékoztatása szerint a legsúlyosabb állapotú sérültet a tűzoltók szabadították ki, miután beszorult az egyik szerelvénybe. A többi sérültet többnyire a helyszínen látták el, néhányukat kórházba szállították.

Az NlTimes hírportál közlése szerint az egyik villamos a hídon megállt egy felnyitott hídszakasznál, majd a mögötte érkező másik szerelvény nagy sebességgel belerohant. Az ütközés következtében az egyik villamos kisiklott, jelentős mennyiségű törmelék és üvegszilánk szóródott szét, két személyautó is megrongálódott.

A mentésben nagy erőkkel vettek részt a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat egységei. A felsővezetéket áramtalanították, az Erasmus-hidat minden közlekedő elől lezárták.

Rotterdam, 2026. július 22. Összeroncsolódott szerelvények a rotterdami Erasmus-hídon 2026. július 22-én, miután két villamos hátulról egymásnak ütközött. A balesetben, amelynek következtében az egyik jármû kisiklott, tizennyolc ember megsérült, közülük ketten súlyosan. A helyszíni mentésben és a sérültek ellátásában mentõhelikopter is részt vett. MTI/EPA/ANP/Mitchell de Kwant MEDIATV
Rotterdam, 2026. július 22. Összeroncsolódott szerelvények a rotterdami Erasmus-hídon 2026. július 22-én, miután két villamos hátulról egymásnak ütközött. A balesetben, amelynek következtében az egyik jármû kisiklott, tizennyolc ember megsérült, közülük ketten súlyosan. A helyszíni mentésben és a sérültek ellátásában mentõhelikopter is részt vett. MTI/EPA/ANP/Mitchell de Kwant MEDIATV

A rendőrség vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására.

Carola Schouten rotterdami polgármester részvétét fejezte ki a sérülteknek, és megköszönte a mentésben részt vevő szervezetek munkáját.

Rotterdamban valamivel több mint egy évvel ezelőtt, 2025 júliusában is összeütközött két villamos a belvárosban; abban a balesetben nyolcan sérültek meg.

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Kezdőlap    Külföld    Nagy sebességgel rohant bele egy villamos a másikba, sokan megsérültek – képek

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