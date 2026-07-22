Nagy sebességgel rohant bele egy villamos a másikba, sokan megsérültek – képek

A holland hatóságok tájékoztatása szerint a legsúlyosabb állapotú sérültet a tűzoltók szabadították ki, miután beszorult az egyik szerelvénybe. A többi sérültet többnyire a helyszínen látták el, néhányukat kórházba szállították.

Az NlTimes hírportál közlése szerint az egyik villamos a hídon megállt egy felnyitott hídszakasznál, majd a mögötte érkező másik szerelvény nagy sebességgel belerohant. Az ütközés következtében az egyik villamos kisiklott, jelentős mennyiségű törmelék és üvegszilánk szóródott szét, két személyautó is megrongálódott.

A mentésben nagy erőkkel vettek részt a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat egységei. A felsővezetéket áramtalanították, az Erasmus-hidat minden közlekedő elől lezárták.

Rotterdam, 2026. július 22. Összeroncsolódott szerelvények a rotterdami Erasmus-hídon 2026. július 22-én, miután két villamos hátulról egymásnak ütközött. A balesetben, amelynek következtében az egyik jármû kisiklott, tizennyolc ember megsérült, közülük ketten súlyosan. A helyszíni mentésben és a sérültek ellátásában mentõhelikopter is részt vett. MTI/EPA/ANP/Mitchell de Kwant MEDIATV

A rendőrség vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására.

Carola Schouten rotterdami polgármester részvétét fejezte ki a sérülteknek, és megköszönte a mentésben részt vevő szervezetek munkáját.

Rotterdamban valamivel több mint egy évvel ezelőtt, 2025 júliusában is összeütközött két villamos a belvárosban; abban a balesetben nyolcan sérültek meg.