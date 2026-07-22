Nagy bajt észleltek a Rákos-pataknál – fotók, figyelmeztetés

A Zuglói Önkormányzati Rendészet egyik munkatársa figyelt fel egy, a közösségi médiában megjelent bejegyzésre, amelyből kiderült, hogy olaj került szerda reggel a Rákos-patakba. A rendészek korábbi tapasztalataik alapján a Mogyoródi út közelében lévő befolyóhoz vonultak, ahol megállapították, hogy a szennyezés ott érkezik a patakba. Értesítették az ilyen esetekben illetékes szerveket, a Fővárosi Csatornázási Műveket (FCSM), a katasztrófavédelmet, valamint a Zuglói Önkormányzati Védelmi Ügyeletet.

Rövid időn belül mobil labor is a helyszínre érkezett, és sikerült behatárolni a szennyezés feltételezett kiindulási pontját. A további szennyeződés megakadályozásáról az FCSM gondoskodott.

Mint az esetről beszámoló Zuglói Önkormányzati Rendészet közölte, a Rákos-patak élővilágának védelmében az ilyen eseteknél minden perc számít. Ezért arra kérik a lakosságot, hogy

ha hasonló szennyeződést észlelnek, ne a közösségi médiában osszák meg elsőként, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat.

Most mire az első hivatalos lakossági bejelentés megérkezett, az intézkedések már közel fél órája zajlottak, ezért is kérték, hogy aki látja a szennyezést, tegyen bejelentést a megfelelő szerveknél: hívható a 112, vagy az alábbi számok: