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Nyitókép: Unsplash.com

Orosz atomtechnológia kapott zöld utat Németországban

Infostart / MTI

A németországi Alsó-Szászország tartományának környezetvédelmi minisztériuma engedélyezte, hogy a lingeni nukleáris fűtőelemgyár orosz tervezésű atomerőművekhez készült fűtőelemeket állítson elő a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat technológiájának felhasználásával, szigorú biztonsági feltételek mellett – közölte a német szövetségi környezetvédelmi minisztérium.

A létesítményt a francia Framatome csoporthoz tartozó Advanced Nuclear Fuels (ANF) üzemelteti. A vállalat hatszögletű fűtőelemeket kíván gyártani orosz típusú atomerőművek számára. A gyártáshoz a Roszatomhoz tartozó TVEL technológiáját alkalmazzák.

A német szövetségi környezetvédelmi minisztérium közölte: politikailag sajnálatosnak tartja az együttműködést, ugyanakkor a hatályos jogszabályok alapján a hatóságoknak nem volt lehetőségük elutasítani a kérelmet, mivel az engedély kiadásának jogi feltételei teljesültek.

A minisztérium szóvivője szerint az Európai Unióban továbbra sincs elegendő támogatás ahhoz, hogy az Oroszországgal szembeni szankciókat a nukleáris ágazatra is kiterjesszék, bár Németország ezt szorgalmazza.

Christian Meyer alsó-szászországi környezetvédelmi miniszter bírálta a döntést, és politikailag alapvetően helytelennek nevezte az orosz atomipari vállalatokkal folytatott üzleti együttműködést. Hangsúlyozta, hogy különösen az érzékeny nukleáris ágazatban kellene csökkenteni az Oroszországtól való függőséget.

Az engedély több biztonsági előírást is tartalmaz. Ezek alapján a TVEL és a Roszatom munkatársai nem léphetnek be az üzembe, az orosz eredetű berendezéseket és szoftvereket független ellenőrzésnek kell alávetni, el kell különíteni az üzem informatikai rendszerétől, valamint az Oroszországból érkező fűtőelemeket teljes körű ellenőrzésnek kell alávetni az esetleges manipulációk kimutatására.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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Kezdőlap    Gazdaság    Orosz atomtechnológia kapott zöld utat Németországban

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