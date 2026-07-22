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Tehervonat halad át az 1924-ben átadott Gubacsi hídon, a Csepel-sziget egyik fõvárosi átkelõjén, ami a Ráckevei-Dunán át köti össze Pesterzsébetet, Csepellel. A rácsos gerendaszerkezetû ikerhídon a közúti közlekedés számára van fenntartva az egyik hídtest, a másikon pedig vasúti pálya és kétirányú kerékpárút kapott helyet. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Új vasúti híd épül Budapesten a Duna fölött – itt vannak a részletek

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A szerdai kormányülésen született döntés nyomán elkezdődik a Gubacsi vasúti híd 31 milliárd forintos fejlesztése, amely a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik fontos beruházása – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Budapest 9. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője a Facebookon.

A bejegyzések szerint néhány hónapja azért készített videót a Gubacsi hídon Kátai-Németh Vilmos, mert „a vonatokat is gyorsabban le lehetett futni, mint ahogy áthaladtak rajta”, de most a kormány döntött a híd fejlesztéséről.

A hídon 2014 óta óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15 százaléka halad át – írták.

2026 végétől új vasúti híd – ívhíd – épül, amivel 2029 végére megszűnik az ország egyik legfontosabb vasúti szűk keresztmetszete,

javul a Csepeli Szabadkikötő és a konténerterminálok kiszolgálása és ezzel több áru kerülhet közútról vasútra, csökkentve a térség közúti terhelését. Emellett megkezdik a Gubacsi híd közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítését is.

Bár a közúti hídra is ráférne a felújítás, annak a járdája már használhatatlanra is romlott, Vitézy Dávid elmondta: a Gubacsi úti vasúti hídnak már van kész terve és építési engedélye, kivitelezője pedig csak azért nem volt, mert korábban a beruházást leállította Lázár János akkori építési és közlekedési miniszter. Hozzátette: a kormány besegít a fővárosnak ezzel a beruházással, és azt is megvizsgálja, hogy a régi vasúti híd szerkezete átalakítható, felújítható-e a közúti teherforgalom számára. Ha igen, akkor elindítják a fejlesztést, ha nem, akkor vadonatúj közúti hidat is építeni kell.

A miniszterek szerint a Gubacsi híd felújítása „jóval több, mint egy hídépítés vagy felújítás”, mert „annak a szemléletváltásnak a szimbóluma, hogy a vasútrombolás évei után ismét a valódi vasútfejlesztések és a hosszú távú építkezés időszaka következik Magyarországon”.

A felújításról és a látványtervekről további információ itt.

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Új vasúti híd épül Budapesten a Duna fölött – itt vannak a részletek
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