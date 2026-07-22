Új vasúti híd épül Budapesten a Duna fölött – itt vannak a részletek

A bejegyzések szerint néhány hónapja azért készített videót a Gubacsi hídon Kátai-Németh Vilmos, mert „a vonatokat is gyorsabban le lehetett futni, mint ahogy áthaladtak rajta”, de most a kormány döntött a híd fejlesztéséről.

A hídon 2014 óta óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15 százaléka halad át – írták.

2026 végétől új vasúti híd – ívhíd – épül, amivel 2029 végére megszűnik az ország egyik legfontosabb vasúti szűk keresztmetszete,

javul a Csepeli Szabadkikötő és a konténerterminálok kiszolgálása és ezzel több áru kerülhet közútról vasútra, csökkentve a térség közúti terhelését. Emellett megkezdik a Gubacsi híd közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítését is.

Bár a közúti hídra is ráférne a felújítás, annak a járdája már használhatatlanra is romlott, Vitézy Dávid elmondta: a Gubacsi úti vasúti hídnak már van kész terve és építési engedélye, kivitelezője pedig csak azért nem volt, mert korábban a beruházást leállította Lázár János akkori építési és közlekedési miniszter. Hozzátette: a kormány besegít a fővárosnak ezzel a beruházással, és azt is megvizsgálja, hogy a régi vasúti híd szerkezete átalakítható, felújítható-e a közúti teherforgalom számára. Ha igen, akkor elindítják a fejlesztést, ha nem, akkor vadonatúj közúti hidat is építeni kell.

A miniszterek szerint a Gubacsi híd felújítása „jóval több, mint egy hídépítés vagy felújítás”, mert „annak a szemléletváltásnak a szimbóluma, hogy a vasútrombolás évei után ismét a valódi vasútfejlesztések és a hosszú távú építkezés időszaka következik Magyarországon”.

A felújításról és a látványtervekről további információ itt.