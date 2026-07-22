ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.92
usd:
318.96
bux:
144765.41
2026. július 22. szerda Magdolna
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gardi Dominika történelmi bronzérmet szerzett a görkorcsolyázók olaszországi Európa-bajnokságán.
Nyitókép: Nemzeti Versenysport Szövetség

Magyar sporttörténelmet írt Gardi Dominika

Infostart / MTI

Gardi Dominika történelmi bronzérmet szerzett a görkorcsolyázók olaszországi Európa-bajnokságán.

Klubja, a Tornádó Team Korcsolyázó SE tájékoztatása szerint a magyar sportoló a 10 000 méter kieséses futam döntőjében megszerezte Magyarország első felnőtt érmét a sportág kontinensviadalán, amely Cardano al Campóban vasárnapig tart.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Magyar sporttörténelmet írt Gardi Dominika

európa-bajnokság

gardi dominika

görkorcsolya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új vasúti híd épül Budapesten a Duna fölött – itt vannak a részletek

Új vasúti híd épül Budapesten a Duna fölött – itt vannak a részletek

Elkezdődik a Gubacsi vasúti híd 31 milliárd forintos fejlesztése, amely a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik fontos beruházása.
 

2051-ig titkosították a nemzetbiztonsági bizottság ülését, Szijjártó Pétert is meghallgatnák

Eltörlik a Költségvetési Tanács vétójogát

Megvan a kormányzati ellenőrző szerv új elnöke

Lemond a legfőbb ügyész

„Nyílt politikai irányítás alá kerülhet az ügyészség” – reagált a Fidesz

Orbán Viktor: mostantól minden illegitim, a cél a jogállam békés visszaállítása

Sulyok Tamás: a rendszerváltáskor kialakított jogállamiság lényegében megszűnt

VIDEÓ
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.23. csütörtök, 18:00
Szécsényi Gábor
Az Autó főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet

Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet

Az elmúlt napok hazai belpolitikai eseményeit az új köztársasági elnök keresése uralta, miután Polgár Judit visszautasította a jelölést, amit Török Gábor politikai elemző a Tisza-kormány első politikai kudarcának nevezett. A jelöltállítási folyamat így a parlament keddi ülésén folytatódott, emellett azonban több fontos javaslatot is tárgyaltak a képviselők. Szerdán 10 évre szóló vasútfejlesztési projektet jelentett be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid beruházási- és közlekedési miniszter, melynek keretében a teljes hazai vasúthálózat megújul majd. A délután folyamán dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész bejelentette, hogy lemond tisztségéről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kegyetlen hidegzuhany érheti a magyar lakáshiteleseket: rengeteg család kaphat nem várt levelet a bankjától

Kegyetlen hidegzuhany érheti a magyar lakáshiteleseket: rengeteg család kaphat nem várt levelet a bankjától

Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg.

BBC
Business Sport Travel Science
US to announce deal allowing Saudi Arabia to develop nuclear power

US to announce deal allowing Saudi Arabia to develop nuclear power

The agreement could be worth billions of dollars to the US, whose companies could be involved in building a facility to produce enriched uranium.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 22. 19:37
Vámosi Péter a Magyar Nagydíj előtt: Leclerc „hátraállítása” lehet a bajnoki cím ára
2026. július 22. 16:32
Marco Rossi kimondta, amit valószínűleg sok magyar szurkoló gondol
×
×