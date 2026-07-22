Klubja, a Tornádó Team Korcsolyázó SE tájékoztatása szerint a magyar sportoló a 10 000 méter kieséses futam döntőjében megszerezte Magyarország első felnőtt érmét a sportág kontinensviadalán, amely Cardano al Campóban vasárnapig tart.
Magyar sporttörténelmet írt Gardi Dominika
Gardi Dominika történelmi bronzérmet szerzett a görkorcsolyázók olaszországi Európa-bajnokságán.
Új vasúti híd épül Budapesten a Duna fölött – itt vannak a részletek
Nagy baj a Rákos-pataknál
Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet
Az elmúlt napok hazai belpolitikai eseményeit az új köztársasági elnök keresése uralta, miután Polgár Judit visszautasította a jelölést, amit Török Gábor politikai elemző a Tisza-kormány első politikai kudarcának nevezett. A jelöltállítási folyamat így a parlament keddi ülésén folytatódott, emellett azonban több fontos javaslatot is tárgyaltak a képviselők. Szerdán 10 évre szóló vasútfejlesztési projektet jelentett be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid beruházási- és közlekedési miniszter, melynek keretében a teljes hazai vasúthálózat megújul majd. A délután folyamán dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész bejelentette, hogy lemond tisztségéről.
Kegyetlen hidegzuhany érheti a magyar lakáshiteleseket: rengeteg család kaphat nem várt levelet a bankjától
Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg.
US to announce deal allowing Saudi Arabia to develop nuclear power
The agreement could be worth billions of dollars to the US, whose companies could be involved in building a facility to produce enriched uranium.