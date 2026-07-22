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Bóka János, a Fidesz új parlamenti frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart a párt Lendvay utcai székháza elõtt 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Nyílt politikai irányítás alá kerülhet az ügyészség” – reagált a Fidesz

Infostart / MTI
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A Fidesz frakcióvezetője szerint a legfőbb ügyész lemondását követően az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet; Bóka János szerdán a Facebookon reagált Nagy Gábor Bálint lemondására.

„Nyilvánvaló, hogy Magyar Péter a politikai hatalom kizárólagos megszerzésére törekszik. A legfőbb ügyész lemondását követően az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Magyar Péter önkényével szemben a Fidesz ellenállást hirdetett. Fontos, hogy minél többen hallassuk a hangunkat az épülő önkénnyel szemben” – mondta Bóka János a közösségi oldalára feltöltött videóban.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a legfőbb ügyész lemondására Magyar Péter miniszterelnök „sorozatos, nyílt politikai fenyegetéseit követően került sor”, és Nagy Gábor Bálint lemondása „tiltakozás a Magyarországon épülő Tisza-féle politikai önkénnyel szemben”.

Bóka János hozzátette: „nem véletlen, hogy a legfőbb ügyész lemondására az adatlopási botrány másnapján került sor, amikor is az ügyészség lefoglalta a legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz teljes szerverállományát”.

A frakcióvezető ezzel arra utalt, hogy kedden az ügyészség nyomozati cselekményeket hajtott végre a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán a Fidesz szerverközpontjában.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán nyújtotta be lemondását. Az ügyészség honlapján megjelent és az MTI-hez is eljuttatott közleményben azt írta: az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere. Azt kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnjön meg.

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