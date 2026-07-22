Eltűnt az ország teljes ingatlan-nyilvántartása egy hacker „bosszúja” miatt Romániában

A támadó először behatolt az ANCPI rendszereibe, majd egy hackerfórumon fenyegette meg a szervezetet, nem túl irodalmi stílusban. Üzenetében elmondta: a román állampolgárok adatai mellett GitLab-szerverek másolatai is szerepelnek a gyűjtött adatok között, nem is beszélve a rendszerek forráskódjáról. A zsákmányolt adatokat a zsarolóvírusos támadások bevált módszerét használva titkosította, így a szervezet nem fért hozzá azokhoz. Majd amikor nem kapta meg a követeléseit, dühében egyszerűen törölte a komplett adatbázist – írta a Cybernews alapján a hvg.hu.

Ezzel eltűntek a belső dokumentumok, az alkalmazottak belépési adatai, valamint földhivatali dokumentációk is. A támadás lényegében megbénította az ingatlanpiac működését Románia-szerte – legalábbis addig, amíg a hatóságok segítségével az ingatlanügynökség teljes hálózatát újra nem építik és oda vissza nem kerülnek az adatok másolatai.