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Nyitókép: Pixabay

Eltűnt az ország teljes ingatlan-nyilvántartása egy hacker „bosszúja” miatt Romániában

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Betört egy hacker Románia ingatlan-nyilvántartási hivatalához (ANCPI), a zsákmányolt adatokat titkosította és csak váltságdíj fejében lett volna hajlandó visszaadni őket.

A támadó először behatolt az ANCPI rendszereibe, majd egy hackerfórumon fenyegette meg a szervezetet, nem túl irodalmi stílusban. Üzenetében elmondta: a román állampolgárok adatai mellett GitLab-szerverek másolatai is szerepelnek a gyűjtött adatok között, nem is beszélve a rendszerek forráskódjáról. A zsákmányolt adatokat a zsarolóvírusos támadások bevált módszerét használva titkosította, így a szervezet nem fért hozzá azokhoz. Majd amikor nem kapta meg a követeléseit, dühében egyszerűen törölte a komplett adatbázist – írta a Cybernews alapján a hvg.hu.

Ezzel eltűntek a belső dokumentumok, az alkalmazottak belépési adatai, valamint földhivatali dokumentációk is. A támadás lényegében megbénította az ingatlanpiac működését Románia-szerte – legalábbis addig, amíg a hatóságok segítségével az ingatlanügynökség teljes hálózatát újra nem építik és oda vissza nem kerülnek az adatok másolatai.

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Kezdőlap    Külföld    Eltűnt az ország teljes ingatlan-nyilvántartása egy hacker „bosszúja” miatt Romániában

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