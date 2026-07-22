Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyész – a nap hírei

Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyész, a döntés augusztus 25-ével lép hatályba. Nagy Gábor Bálint indoklása szerint az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megőrzése érdekében döntött így, mert az utóbbi időszakban a személyén keresztül ért politikai támadások már az intézmény működését és megítélését is érintik. Közölte: elfogadhatatlannak tartja, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárások miatt politikai szereplők a legfőbb ügyész leváltását követeljék. Hangsúlyozta, hogy lemondásának célja az ügyészi szervezet függetlenségének védelme és a közbizalom további sérülésének megelőzése.

A miniszterelnök szerint a főügyész lemondásával az ország újabb Orbán-bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Magyar Péter korábban több közjogi méltóságnak, köztük a legfőbb ügyésznek is határidőt szabott a távozásra. A Fidesz frakcióvezetője ezzel szemben úgy véli: a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet.

A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben szereplő vállalások teljesítéséhez szükséges törvény. Megvitathatja az Országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot is.

Június végén az éves hiánycél több mint 80 százalékát érte el az államháztartási deficit – erősítette meg a Pénzügyminisztérium. A tárca részletes jelentése szerint az első hat hónapban 3382 milliárd forintos volt a hiány. Az első hat hónapban az adó- és járulékbevételek az előző év első fél évéhez képest 6 százalékkal magasabban alakultak.

A Mol igazgatósága nem működteti tovább a Mol Új Európa Alapítványt más formában – közölte a társaság. A közlemény szerint 2021-ben az alapítvány rendelkezésre bocsátott mintegy 43 ezer darab Mol-részvény és az alapítvány egyéb eszköze várhatóan a Mol birtokába kerül, így jelentős mértékben nőni fog sajátrészvény-állományuk.

10 éves, kormányciklusokon átívelő vasútfejlesztési program indul Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv néven, 3550 milliárd forintos kerettel – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta: a program célja a vasúti járművek korszerűsítése, a gyorsabb és megbízhatóbb közlekedés, a villamosított pályák arányának növelése, valamint az utasbarát szolgáltatások fejlesztése. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számításai szerint az IC-flotta 450 milliárd forintból újulhat meg, ebből a keretből 35 darab motorvonat vásárolható, az elsők 2030-ban érkezhetnek meg. Idén elkezdődhet a 42 új HÉV-jármű beszerzése mintegy 300 milliárd forintból.

Uniós forrást kap a főváros a 3-as metró északi, Káposztásmegyerig tartó meghosszabbítására. Az első ütemben a szerelvények Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekednek majd. A kibővített uniós közlekedési programokból megvalósuló beruházásről Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy a meghosszabbításra vonatkozó tervek már készen állnak.

Koncepciós eljárásnak nevezte az NKA ügyében indított nyomozást Orbán Viktor. A Fidesz elnöke azt állította, hogy a párt szervereinek és tagnyilvántartásának lefoglalása politikai indíttatású lépés volt, amelyre korábban nem volt példa Magyarországon. Hangsúlyozta: az NKA döntéshozói nem követtek el jogsértést, hanem a magyar kultúra támogatására használták fel a rendelkezésükre bocsátott forrásokat. Orbán Viktor ismertette a párt Ellenállási nyilatkozatát is, és azt mondta: a közelmúlt közjogi változásai miatt a párt nem tekinti legitimnek a jelenlegi politikai berendezkedést.

A Magyar Művészeti Akadémia Etikai Bizottságának eljárását kezdeményezte Orbán János Dénes ügyében a köztestület elnöke. A közlemény szerint a költő nem kívánt akadémiai tagságáról lemondani. Orbán János Dénes kifizetései két állami kulturális intézménynél is százmilliós nagyságrendet értek el, ezért a kulturális tárca különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést.

Nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöki tisztségére a Miniszterelnökség. Magyar Péter kormányfő a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára, június elején mentette fel a KEHI előző elnökét, Gaál Szabolcs Barnát. Az indoklás szerint a hivatal az elmúlt évben mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben és azt a mai napig nem zárta le.

Iparági konzultációt indít a szélerőmű-kapacitások bővítését célzó pályázati kiírás tervezetéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A tájékoztatás szerint az érintettek augusztus 5-ig küldhetik el véleményüket.

Csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat, a központi Pont Ott Parti helyszíne idén az ELTE Lágymányosi Campusa lesz. A felvételizők este 8 órától értesülhetnek a ponthatárokról, miközben az ország további 11 városában is hivatalos ponthatárváró rendezvényeket tartanak.