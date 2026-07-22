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Nyitókép: Pexels.com

Ijesztő térképet mutatott a meteorológia

Infostart / MTI

Az ország közel 89 százalékán, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyéiben pedig a terület több mint 91 százalékán közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van - derül ki a HungaroMet Zrt.-nek az aszály területi kiterjedéséről készített szerdai grafikájáról.

A közölt adatok szerint az ország területének 89 százalékán közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Ebből 1,5 százalékon súlyos, 59,4 százalékon nagyfokú, 28,4 százalékon pedig közepes az aszály. A terület 6,8 százalékán enyhe fokú az aszály, 3,9 százalékon pedig nem alakult ki aszály.

Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az aszály, csak a délnyugati országrészben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban.

A HungaroMet az agrometeorológiai oldalán naponta ad tájékoztatást az aszály szezonbeli összefoglalójáról. A naponta frissülő grafikonon áprilistól az aktuális napig látható, hogy az ország területét milyen kiterjedésben és milyen intenzitású aszály sújtotta és mindez időben hogyan változott. Megjelenik a grafikonon, hogy a különböző intenzitású aszály az ország területének hány százalékát érinti, valamint szöveges összefoglaló is olvasható arról, az ország hány százalékán van számottevő aszály, a kapásnövények fő termőkörzeteiben milyen mértékű az aszály és az utolsó 10 napban hogyan változott az aszály intenzitása és kiterjedése.

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Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
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